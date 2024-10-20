Norris: "Tekrarlayamayacağım kadar iyi bir tur attım"

İngiliz pilot, sıralama turlarında kusursuz bir iş yaparak pole pozisyonunu kazanmayı başardı ve hafta sonunun gidişatını tersine çevirdi.

Norris pole pozisyonunun ardından turunu övdü ve şöyle dedi: "Çok memnunum. Kariyerimdeki en iyi tur olduğunu düşünüyorum. Çıtayı yükselttim ve kendi kendime daha hızlı gidemeyeceğimi söyledim."

"Aracımızın yapabileceği maksimum tur bu gibi görünüyor."

"Sprint sıralamasına kıyasla pek çok şeyi değiştirdik ve bir adım ileri gittik. O turda elimden geleni yaptım. Risk almam gerektiğini biliyordum ve her şey mükemmel gitti."

"Yine de tekrarlayabileceğim bir tur değildi. Bu yüzden mutluyum. Pole pozisyonunda olmayı beklemiyordum."

Nerede risk aldığı sorusuna Norris, "Her yerde. Yüksek hızlı bölümlerde Red Bull'un biraz gerisindeyiz, Max ilk sektörde çok hızlıydı, orada onun hızında gitmeye çalıştım."

"Üçüncü sektörde elimden gelenin en iyisini yaptım, bu hafta sonu edindiğim tüm deneyimi kullandım. Her şeyi mükemmel yaptım."

"Cuma günü pole için mücadele edemedim ama o zamandan beri aracı geliştirdik. Hâlâ biraz geride olduğumuzu düşünüyorum ama çok daha iyi bir konumdayız." cevabını verdi.