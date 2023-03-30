Norris, teknik alandaki değişikliklerden memnun

Haberi dinle

Yeni kuralların ilk sezonunu beşinci sırada tamamlayan McLaren, ön gruba yaklaşma hedefiyle girdiği 2023 sezonuna ise ciddi bir şok yaşayarak başladı.

Gelişmek bir yana dursun, daha da gerileyen takımda bazı değişikliklerin olacağı açıktı, bu kapsamda görevine ilk son verilen isim teknik direktör James Key oldu.

Key'in gidişinin ardından yeni bir yapılanmaya giden McLaren'in şimdiki amacı, insan gücünü daha verimli kullanabilmek ve en kısa süre içinde gelişebilmek.

Tüm bu değişiklikler hakkında konuşan Norris, yapabileceği tek şeyin takıma güvenmek olduğunu söylese de değişikliklerin kendini memnun ettiğini de belirtmeden geçmiyor.

Norris, "Açıkçası tüm bu şeyler hakkında bilgi sahibi değilim, yani kim harika bir iş çıkarıyor, kim çıkarmıyor, bilmiyorum. Ama sanırım sürücü olarak takımı yürüten insanlara, Zak ve Andrea'ya güvenmem ve inanmam gerekiyor."

"Andrea bu işte yeni, ancak bu görevde geçirdiği kısa süreye baktığımızda son derece iyi olduğuna inanıyorum, beni etkilediğini söylemeliyim. Sadece bir sürücü olduğum için etkilenip etkilenemeyeceğimi bilmiyordum ama padoktaki pek çok kişi gibi etkilendim."

"Dolayısıyla ona güveniyorum, çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Takımdaki değişiklikler küçük parçalar halinde de olsa istediklerimi karşıladı. Yıllardır araçtan ne istediğimizi çok net bir şekilde biliyorduk, ancak istediğimize ulaşabilmek için izlememiz gereken süreci en üst düzeye çıkarmamızı sağlayacak insan gücüne veya yapılanmaya sahip değildik."

"Sanırım tüm bunları nasıl bir araya getireceğiniz konusu biraz karmaşık, ancak bu amaçla yapılanmamızda ve öncelik verdiğimiz konularda değişikliklere gittik.

"Şimdi bu değişikliklerin ışığında aracı nasıl geliştireceğimize bakıyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'i bekleyen en büyük zorluklardan biri, Norris'in geleceği hakkında en doğru ve en mantıklı kararı vermek olacak.

İngiliz pilotun takımla 2025 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak birçok dedikoduya göre bu sözleşme kendisinin sezon sonunda takımdan ayrılmasına izin verecek bir performans maddesi de içermekte.

Takımın tüm bu değişiklik harekatını kendisinin takımda kalması için başlatıp başlatmadığı sorulan Norris, "Sanırım griddeki her sürücü takıma güvenmek ister, ancak hiçbir şeyin motivasyonumu değiştireceğini sanmıyorum. Her hafta sonu yapabileceğim en iyi işi yapmak için motive oluyorum.

"Kendimi fazlasıyla eleştiren birisiyim, kötü bir iş yaptığımda kötü bir iş yaptığımı söylerim. Kazansam bile mutlu olamayabilirim, çünkü iyi iş çıkartmadığımı düşünürüm. Bu da beni motive eder."

"Yine de ileri bakabilmek için adım atmış olmamız ciddi bir güven arttırıcı. Yeni bir şeylerin geldiğini görmek sizi daha da motive ediyor. Genel olarak bu durum sadece takıma güvenmekle ilgili, çünkü ne olursa olsun sürüş tarzınız değişmiyor."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Büyük kararlar alacak konumda olmadığım için şükrediyorum. Aracı kullanan taraftan baktığımda takımın değişikliklerden çekinmediğini görmek de iyi oldu."

"Karar verme sürecinin içinde olmak hiç kolay değil ancak herkes bir noktada karar vermek zorunda, nitekim Zak'in de patronları var."

"Günün sonunda bu aynı zamanda bir iş ve en mantıklı kararların alınması bir zorunluluk. Bilirsiniz, bazen biraz daha soğukkanlı olmanız gerekir.

"Böyle süreçler her takımda yaşanıyor, McLaren'a özel bir şey değil. Her zaman daha iyi insanlarla çalışmak istersiniz ve ihtiyacınız olan seviyede performans gösteremeyen insanlardan kurtulmaya çalışırsınız. Herhangi bir şekilde ya da biçimde zayıflık istemezsiniz."

"Evet, ben sadece aracın direksiyonundayım ve yukarıdan alınan kararların sonuçlarıyla ilgileniyorum, yine de bir değişiklik şarttı." dedi.