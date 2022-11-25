Norris: "Tek podyum yeterli değil"

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2022 yılında orta grupta sadece bir isim podyuma çıktı: Lando Norris. İngiliz pilot, son yıllarda ne zaman bir podyum fırsatı çıksa, orta grupta bunu değerlendiren sürücülerin başında geliyordu.

Yılı üç büyük takımda yarışan altı sürücüsünün ardında, yedinci bitiren Norris, takıma çok değerli puanlar getirdi ve uzun süre dördüncülük için çekişmesini sağladı.

Fakat McLaren, bazı yarışlarda dördüncü hızlı araca bile sahip değildi.

McLaren'ın genç yeteneği, bu yıl bir podyum alıp, yeteneklerini bir kez daha göstermiş olsa da bunun hem kendisi hem de takımı için yeterli olmadığını söylüyor.

Norris, "Podyuma çıkmak benim ve takımım için her zaman büyük bir anlam ifade ediyor."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bir sezonda tek podyum bizim için yeterli değil çünkü sadece bir kez ilk üçe girdiğinizde, kendinizi şanslı hissedersiniz. Oysa podyuma çıktığınız her seferde, orada olmayı hak ettiğinizi hissetmek istiyorsunuz."

"Elbette Imola'da podyumu hak ettik ama saf hız olarak bakarsak, bu sonuç için yeterince hızlı değildik."

"Bir podyum benim için yeterli değil." dedi.

Norris sözlerine şöyle devam etti: "Takım aslında çok çalıştı ama her şey elimizdeki araçla ilgiliydi."

"İnişli çıkışlı çok zor bir sezon geçirdiğimizi biliyoruz. Bazı hafta sonları hızlıydık, fakat Brezilya gibi bazı hafta sonları, sezonun en kötüleriydi."

"Takımın hâlâ anlaması ve öğrenmesi gereken çok şey var fakat önümüzdeki yıl bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor ve takım bunun için elinden geleni yapıyor."