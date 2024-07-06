Norris tartışmalarına rağmen pist limiti kuralları bu sezon değişmeyecek!
FIA, Lando Norris'in Avusturya'da aldığı ceza nedeniyle ortaya çıkan endişelere rağmen, F1 pist sınırı cezalarının uygulanmasında sezon ortası değişiklik yapmaktan kaçındı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Pist sınırları ve ‘sahte çakıl’ çözümü
Norris olayı dışında, sürücüler FIA ile Avusturya'da uygulanan pist sınırları çözümü hakkında uzun süre konuştu. F1 arabalarından daha dar olacak şekilde daraltılan sınırların ve dış tarafta çakıl havuzlarının kullanılması, evrensel olarak popüler bulundu ve başka yerlerde de uygulanabileceği düşünüldü.
Ancak, hala çözülmesi gereken bir sorun, çakıl havuzlarının pist üzerine taş atması ve bunun araçlara ve lastiklere zarar verebilmesi durumuydu, ki bu Avusturya'da yaşandı.
Zandvoort'un Hans Ernst Bocht şikanında yaptığı gibi, pistin en yakınındaki çakıl alanını yapıştırarak piste sürüklenmesini önlemek bir çözüm olarak tartışıldı.
Ancak, bu "sahte çakıl" çözümü düşük hızlı virajlarda işe yaramış olsa da yüksek hızlı virajlarda ne kadar uygulanabilir olduğu ve özellikle yağışlı koşullarda ne kadar zorluk çıkarabileceği konusunda soru işaretleri var.
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Photo by: Jon Noble
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