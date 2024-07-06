Norris tartışmalarına rağmen pist limiti kuralları bu sezon değişmeyecek!

Norris, geçen hafta sonu Red Bull Ring'de Max Verstappen ile mücadelesi sırasında bir tekerleğinin kilitlenmesi nedeniyle geniş bir çizgide gitmesi sonucunda beş saniye zaman cezası almıştı.

Bu cezanın, zaman kaybetmesine ve nihayetinde kazandığı pozisyonu geri vermesine rağmen verilmiş olması, diğer sürücüler için de bazı rahatsızlıklara yol açtı.

Norris, "Bu tür şeyler insanların yarışmasını engelleyecek. Eğer yarışmamızı istemiyorsanız ve sıkıcı bir yarış olmasını istiyorsanız, bu kuralları uygulayabilirsiniz." dedi.

Konu, Silverstone'daki Cuma akşamı sürücü brifinginde gündeme geldi ve F1'in yıldızlarından bazıları pist limiti kurallarının asıl amacı olmayan bir şey için ceza verilmesinin adil olmadığını söyledi. Birçok sürücü,

Norris ile aynı fikirdeydi ve bir hata yaparak geniş çizgiden gitmenin ceza almaya neden olma olasılığı varsa, sürücülerin geçiş denemelerinde bulunmak istemeyebileceklerini belirtti.

Sürücülere, Norris'in Verstappen hamlesi nedeniyle ceza almasının, daha önce üç pist sınırı ihlali yaptığı için olduğu hatırlatıldı, yani bu sadece tek bir olaydan kaynaklanmıyordu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ayrıca FIA, tek bir olaya dayanarak sezon ortasında kararların alınma ve uygulanma şeklini değiştirmenin adil olmadığı, çünkü bunun sezon boyunca büyük tutarsızlıklara yol açabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu açıkça ortaya koydu.

Bunun yerine, yıl boyunca ortaya çıkan şikayetlerin sezon sonunda gündeme getirilmesi ve gerekli değişikliklerin bir sonraki sezonun başında yapılması tercih ediliyor.

Pist sınırları ve ‘sahte çakıl’ çözümü

Norris olayı dışında, sürücüler FIA ile Avusturya'da uygulanan pist sınırları çözümü hakkında uzun süre konuştu. F1 arabalarından daha dar olacak şekilde daraltılan sınırların ve dış tarafta çakıl havuzlarının kullanılması, evrensel olarak popüler bulundu ve başka yerlerde de uygulanabileceği düşünüldü.

Ancak, hala çözülmesi gereken bir sorun, çakıl havuzlarının pist üzerine taş atması ve bunun araçlara ve lastiklere zarar verebilmesi durumuydu, ki bu Avusturya'da yaşandı.

Zandvoort'un Hans Ernst Bocht şikanında yaptığı gibi, pistin en yakınındaki çakıl alanını yapıştırarak piste sürüklenmesini önlemek bir çözüm olarak tartışıldı.

Ancak, bu "sahte çakıl" çözümü düşük hızlı virajlarda işe yaramış olsa da yüksek hızlı virajlarda ne kadar uygulanabilir olduğu ve özellikle yağışlı koşullarda ne kadar zorluk çıkarabileceği konusunda soru işaretleri var.

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En son getirilen pist sınırı çözümünün yaygın olarak uygulanma olasılığı, pistlerin yeniden tasarım için yatırım yapma kapsamına da bağlı ki bu her pist için mümkün değil.

,Avusturya'dan sonra konuşan RB'den Daniel Ricciardo , Avusturya çözümüyle ilgili en büyük sorunun çakıl olduğunu belirtti. "Tek dezavantajı, pist dışına çıktığınızda bir ton çakılı piste sürüklemeniz."

"Ancak kesinlikle artılar eksilerden daha fazla." dedi.

Son günlerde Verstappen'in Avusturya'da Norris ile mücadelesinde frenleme sırasında hareket etmesi hakkında tartışmalar olmasına rağmen, konunun Cuma akşam toplantısında sürücüler tarafından gündeme getirilmediği anlaşıldı.