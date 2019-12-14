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Formula 1 / Son dakika

Norris, taraftarlar tarafından “Yılın Çaylağı” seçildi

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Norris, taraftarlar tarafından “Yılın Çaylağı” seçildi
Ekleyen:
, Editör
14 Ara 2019 12:00

Lando Norris, Formula 1’in resmi internet sitesinde yapılan oylamada taraftarlar tarafından “Yılın Çaylağı” seçildi.

FIA Ödül Töreni’ninde resmi olarak Yılın Çaylağı, Alex Albon seçilmişti. Taylandlı sürücü, sezona Toro Rosso’da başlamış ve sezon ortasında Red Bull’a geçiş yapmıştı.

Ancak Formula 1’in resmi sitesinde yapılan ve 86.922 kişinin katıldığı oylamada Lando Norris, oyların %76’sını alarak taraftarlar tarafından Yılın Çaylağı seçilmeyi başardı.

Albon oyların %16’sını alırken, Russell %8 oyda kaldı.

Bu üç çaylak sürücü, oylama öncesinde kendi aralarında kimin Yılın Çaylağı olması gerektiği konusunda birbirlerini ikna etmeye çalıştıkları bir çalışma yaptılar. Bu eğlenceli videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Ayrıca F1 resmi Twitter hesabında yapılan oylamanın galibi de Norris oldu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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