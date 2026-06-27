Norris: "Tam olarak hak ettiğimiz yerdeyiz"

Avusturya GP sıralama turlarında Lando Norris altıncı sırayı elde ederken, takım arkadaşı Oscar Piastri yedinci oldu.

McLaren cephesi hafta sonu öncesinde daha güçlü bir sonuç beklese de Norris, rakiplerin kusursuz turlar çıkarmasının ardından takımın hak ettiği yerde olduğunu kabul etti.

Norris, "Herkes muhtemelen daha fazlasını bekliyordu ama durumumuz bu."

"Oscar'ın da söylediği gibi, bugün birkaç sıra daha yukarı çıkabilmek için inanılmaz bir tur atmanız gerekiyordu."

"Bu tür turlar her zaman gelmiyor ve şu an sahip olduğumuz araçla bunu gerçekleştirmek oldukça zor. Dolayısıyla tam olarak hak ettiğimiz yerdeyiz." dedi.

Şampiyonluk mücadelesindeki rakiplerinin sürekli yeni parçalar getirmesine rağmen McLaren'ın gelişim konusunda iyimser olduğunu söyleyen Norris, takımın her alanda daha verimli çalışması gerektiğini belirtti.

"Diğer takımlar şu anda bizden daha fazla güncelleme getiriyor."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Bu yüzden McLaren'daki her bireyin Formula 1'deki diğer herkesten daha iyi iş çıkarması gerekiyor."

"Takımıma büyük güven duyuyorum. Bu kadar potansiyelimiz olduğunu bilirken rakiplere bu kadar yakın olabilmemiz gelecek adına olumlu bir işaret."

"Oldukça iyimserim. Sadece bunu hayata geçirmemiz gerekiyor."

Norris ayrıca, McLaren'ın en büyük teknik probleminin aracın arka tarafındaki dengesizlik olduğunu açık şekilde dile getirdi.

Son dünya şampiyonu, "Asıl sorun arka taraf. Araç çok dengesiz ve öngörülemez."

"Bu pistte ön tarafa yük eklemek oldukça kolay."

"Ancak arka tarafa daha fazla destek, denge ve güven kazandırmak için yapabileceğimiz pek bir şey yok."

"Arka tarafı daha fazla yere bastıracak yeni parçaları ve daha iyi bileşenleri beklemek zorundayız." şeklinde yorum yaptı.