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Formula 1 / Son dakika

Norris: “Takımlar, mühendisleri ve mekanikerleri korumak için her şeyi yapmalı”

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Norris: “Takımlar, mühendisleri ve mekanikerleri korumak için her şeyi yapmalı”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Luke Smith, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Tem 2020 13:09

Lando Norris, mühendisleri ve mekanikerleri Formula 1’in sıkışık takviminin kötü etkilerinden korumak için, takımların ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.

Genç sürücü, Macaristan Grand Prix’sinden sonra aracın parçalarının sökülmesine yardım ederken görüntülenmişti. Norris, 11 haftada 9 yarışta stresle en çok başa çıkmak zorunda olanların sürücüler olmadığını söyledi.

İngiliz sürücü bunun yerine, çok daha uzun süre boyunca çalışan diğer personellerin, üzerlerine düşen görevlerle beraber çok yıprandıklarını ve bunu önlemek için çaba sarf edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu yüzden Hungaroring’de pazar akşamı ekibine yardım eden Norris, yapabileceği herhangi bir yardımın onları rahatlatacağını bildiğini söyledi.

Mevcut sıkışık takvimin etkisi sorulduğunda Norris, “Bu, sürücüler için çok kötü değil.”

“Bazı açılardan, aracı pistte sürerken, araç üzerinde çalışan mekanikerler veya pistteki mühendislerden daha az iş yapıyoruz.”

“Dürüst olmak gerekirse, pistte yarıştıktan sonra tamamen ölü gibi hissetmiyorum. Yani o kadar endişeli değilim.”

“Ancak bu durum mühendisler ve mekanikerler için daha zor. Çünkü pistte en çok çalışan ve seyahat eden kişiler onlar.”

“Bu, onlarla ilgilenmek ve onları iyi kondisyonda tutmakla ilgili, özellikle de pit stopları yapan mekanikerler için böyle. Onların performansa etkisi büyük.”

“Onlar ayrıca geçiş yapabilmemizi ve iyi pitler yapmamızı sağlayan kişiler. Eğer iyi bir pit yaparsanız pozisyon kazabilirsiniz.”

“Yani bu, herkesi en formda şekilde tutmayı denemekle ilgili. Ben iyi durumdayım, ancak bu onlar için bir sorun ve onlarla ilgilenmeyi ve onları en iyi halde tutmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

Lando Norris, McLaren is working on his car

Lando Norris, McLaren is working on his car

Photo by: McLaren

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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