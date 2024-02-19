Norris, yaptığı hatalardan ders çıkararak yeni sezona hazırlanmış

Norris geçen yıl McLaren ile en iyi sezonunu geçirdi ve yedi podyum alarak pilotlar şampiyonasında Fernando Alonso ve Charles Leclerc'in bir puan gerisinde altıncı oldu.

Ancak kendini eleştiren Britanyalı, özellikle Abu Dhabi, Katar ve Brezilya'da kendisine pahalıya mal olan birkaç sıralama seansı hatası nedeniyle de kendini eleştirdi. Ayrıca Meksika'daki pist limitlerini ihlal ettiği için sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesinin ardından kendisine kızgındı.

2023'ün Abu Dabi'deki son sıralama seansından sonra Norris, "Şu anda cumartesi günleri çok fazla hata yapıyorum. Bu yüzden evet, sinir bozucu çünkü cumartesi günleri berbat bir iş çıkarıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

McLaren'in 2024 aracı olan MCL38'in lansmanında konuşan Norris, yeni aracını simülatörde test ederken hatalarını incelemek için de zaman harcadığını söyledi.

Woking takımıyla altıncı sezonuna başlayacak olan 24 yaşındaki pilot, "Hem nasıl sürdüğüm, hem de performansı nasıl elde ettiğimi anlamak ve daha sonra bunları simülatörde test etmek, geliştirmek için çalışmalar yaptım."

"Bazen gerçekten araca binene kadar bazı şeyleri geliştirmek zordur. Ancak yapabildiğim ölçüde, zihinsel şeyler olsa ve geliştirmek için yapabildiğim kadar üzerinde çalıştığımı söyleyebilirim."

"Araca geri dönene ve baskı altında tekrar o anı yaşayana kadar her zaman farklı bir deneyim oluyor."

"Sezonun ilk sıralamasına kadar bu şeylerin ne kadar işe yarayacağını ve bu alanlarda gelişmek için daha ne yapılması gerektiğini bilmek zor." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, in the Press Conference Photo by: Motorsport Images

Takımlar benzer konseptler üzerinde birleştikçe ve F1'in zemin etkili araçlar döneminin üçüncü sezonunda aralarındaki farklar kapanmaya devam ettikçe, Norris artık saklanacak bir yer olmadığı için hataları en aza indirmenin daha da önemli olacağına dikkat çekti.

Norris, "Düzenlemelere ne kadar uzun süre devam ederse farklar o kadar azalıyor, normalde gördüğümüz bu."

"Muhtemelen bu sezon her zamankinden daha fazla domine edilmiş olsa da, yılın büyük bir bölümünde birinciden sonuncuya kadar en yakın sezon oldu. Gridin en arkasındaki ikinci veya üçüncü sıraya bakarsanız, muhtemelen yarım saniyeden bile daha azdır."

"Eminim çok yakın yarışların olacağı birkaç yıl bizi bekliyor."

"Mükemmel bir tur atamadığınızda veya bir şeyi tam olarak doğru yapamadığınızda, geçmişte zaman zaman bundan kurtulabiliyordunuz, ancak bence bundan giderek daha az kurtulabileceksiniz."

"Bu da tutarlı sonuçlar elde etmek için daha az hata, daha çok çalışma, öğrenme ve mükemmellik gerektirir." dedi.