Norris: "Takımının gelişme potansiyeli yüzümü güldürüyor"

Woking ekibi 2023'ü sezon ortasında yakaladığı ivmeyle kapattı. Ancak 2024'ün ilk üç yarışında Ferrari lider Red Bull'u takip etti.

Ancak Avustralya'da elde ettiği üçüncülükle McLaren'in sezondaki ilk podyumunu kaydeden Norris, araçta daha alınacak çok yol olduğu gerçeği kendisine umut veriyor.

Norris, "Genel olarak çok mutluyum. Daha mutlu olabilir miyim? Evet. Hepimiz olabilir miyiz? Evet, çünkü her zaman daha fazlasını istiyoruz, her zaman biraz daha yükseklerde rekabet edebilmek istiyoruz."

"Ancak sezona böylesine sağlam bir konumda başlamamız ve hâlâ pek çok alanda gelişme kaydedebileceğimizi bilmemiz yüzümü güldürüyor. Çünkü iyi bir konumdayız ve hâlâ çok daha iyi olabileceğimizi biliyoruz."

"12 ay öncesini düşünürseniz, içinde bulunduğumuz durumun çok ama çok farklı olduğunu görürsünüz. Geçen yılın bu zamanlarından bu yana rakiplerimizi büyük bir adımla geride bıraktık. Zirveye yaklaştıkça bunu yapmak daha da zorlaşıyor ama hâlâ yapmamız gereken çok şey var."

"Bu yüzden takım olarak attığımız adımdan memnunum. Ayrıca iş ahlakından ve herkesin devam etmek için gösterdiği çabadan da çok mutluyum." dedi.

Norris, Milton Keynes ekibinin geliştirme odağını RB20'ye erken kaydırdığı düşünüldüğünde, Red Bull'un 2024'te kazanan formunu korumasının sürpriz olmadığını söylüyor.

Norris, "Red Bull ile aramızdaki fark tamamen beklenen bir şeydi. Geçen yıl geliştirmeyi ne zaman bıraktıklarına bakarsanız, bu yıl için iyi bir araç geliştirmeye çalışmak için çok zaman ve çaba harcadılar. Bu yüzden hâlâ onlara bu kadar yakın olmamız bence iyiye işaret."

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Muhtemelen en etkileyici olanın Ferrari olduğunu söyleyebilirsiniz, çok büyük bir adım atmayı başardılar. Muhtemelen geçen yıldan bu yıla en büyük adımlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ancak hâlâ çok geride olmamamızın bizim için tamamen iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum."

"Elbette her zaman biraz daha fazlasını umuyoruz ve yarışa çıkıp hemen önde mücadele edebilmeyi umuyorduk ama bir adım attık ve belki de son birkaç yıldır gerçekten üstesinden gelmekte zorlandığımız birkaç şeyin üstesinden gelemedik. Ama şimdi her zamankinden daha fazla bu alanların üstesinden gelmeye çalışıyoruz." dedi.

Norris, McLaren'in geçen sezonun ikinci yarısında Red Bull'un her zaman en güçlü rakibi olmadıklarını ve bu nedenle şimdi Ferrari tarafından geçildiklerini söylemenin yanlış olacağını belirtti.

Norris, "Geçen yılın sonunda en hızlı ikinci takım olmaya yakın bile olmadığımız pek çok yarış vardı. Abu Dabi'de en hızlı ikinci takım, en hızlı üçüncü takım, hatta dördüncü takım olmaya bile yakın değildik."

"Bu yüzden asla evet, biz en hızlı ikinci takımdık ve şimdi Ferrari bizi geçti ya da buna benzer bir şey demem."

"Çok yönlü olarak biraz daha iyi bir pakete sahip olduğumuza inanmak istiyorum. Ancak henüz Zandvoort gibi çok fazla zayıflık gördüğümüz bazı pistleri ziyaret ettiğimizi sanmıyorum. Aracın gerçekten zayıf olduğu yerleri gösteren birkaç pisti ziyaret etmeyi dört gözle beklemiyorum!" dedi.