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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Norris: "Takımın çıkarları her şeyden önce gelir"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yu geçmeye çalışmadığını çünkü bunun çok tehlikeli olacağını düşündüğünü söylüyor.

Norris: "Takımın çıkarları her şeyden önce gelir"

Bu yılın öne çıkan isimlerinden biri olan Lando Norris, Monza'daki yarışı takım arkadaşı Daniel Riccairdo'nun gerisinde ikinci bitirdi ve podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

McLaren bu sonuçla 2012'den sonra ilk galibiyetini, 2010 yılından sonra ise ilk dublesini yapmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Norris şöyle dedi: "Nereden başlasam bilmiyorum. Takımın elde ettiği sonuç benim için özellikle önemli. İkinci olmuşum ya da birinci olmuşum o kadar önemli değil. Asıl mesela duble yapmamış olmamız ve maksimumu puanı kazanmamız. Böyle bir başarının parçası olmak benim için büyük bir zevk."

"Doğruyu söylemek gerekirse kelimeleri birleştirmekte zorlanıyorum. Podyuma geri dönmek harika ve bu yarıştaki çalışma şeklimizden de çok memnunum. Bizim için her şey mükemmel gitti: strateji iyiydi, geçişler, yaptığımız savunma... Açıkçası Daniel ve McLaren'daki herkes adına mutluyum. Bu, bizim için inanılmaz bir başarı."

Hamilton'a karşı yaptığı savunma sorulduğunda Norris, "18 tur boyunca Lewis'e karşı savunma yaptığım sprint yarışında bu mücadeleye hazırlandım! Hamilton'ın nerede güçlü olup nerede olmayacağını çabucak anlamayı başardım. Daha sert lastikleri seçti ve çoğu zaman onu pek fazla zorluk çekmeden arkamda tutmayı başardım."

"Fakat pit stoptan iki veya üç tur önce lastiklerim bitmeye başladı o noktada Lewis'in lastikleri daha iyiydi. Beni geçti ve daha sonra pit stopa girdim. Çıktığımda yine öndeydim."

"Yarışın kendisi için çok stresliydi. Nefeslendiğim tek bir an bile olmadı. Fakat bu durum sonucu iki kat daha keyifli hale getiriyor. Bu sonucu alabilmemiz için gerçekten her şeyi yaptım, yarış yeniden başladığında Leclerc'i geçtim. Belki Max ve Lewis'in yarış dışı kalmasıyla bizim için daha kolaydı fakat yine de sonuna kadar zorlamamız gerekiyordu." dedi.

Norris, yarışın son bölümünün tamamını Rİcciardo'nun ardında geçirdi.

Avustralyalı pilotu geçebileceği düşündüğü bir an olup olmadığı sorusuna Norris, "Turlardan birinde Daniel'e çok yaklaştım fakat o anda bir an için gözümün önüne, aynamda gördüğüm bir görüntü belirdi: Yani Max ve Lewis arasındaki temastan bahsediyorum. Deneyecektim ama işte bu görüntüyü düşündüm ve 'muhtemelen bunu yapmak en akıllıca şey olmayacak' diye düşündüm."

"Elbette kazanmayı isterdim fakat ikincilikten de genel anlamda mutluyum. Takımın çıkarları benimkinden önce gelir. McLaren'da daha uzun yıllar geçirmeyi umuyorum ve gelecekte yarış kazanmaya çalışacağım. Bugün ikinciyim ve bundan memnunum." cevabını verdi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, performs a shoey on the podium

Lando Norris, McLaren, 2nd position, performs a shoey on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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