Norris: “Takıma katıldığımdan beri bu sonuca ulaşmak için çalışıyorduk”

McLaren, bu hafta sonu Monza’da oldukça güçlü bir hafta sonu geçirdi ve pazar günü 11 yılın ardından ilk kez duble yaptı. Sezona zor bir başlangıç yapan Ricciardo, harika bir start alarak Red Bull pilotu Max Verstappen’i geçti ve Lando Norris de ilk turu Lewis Hamilton’ın önünde 3. sırada tamamladı.

Ardından iki şampiyonluk adayının kaza yapmasıyla McLaren pilotları harika bir fırsat yakaladı ve hata yapmayarak ilk iki sıraya yerleştiler. Böylelikle Woking merkezli ekip, bu sene 1. ve 2. olarak podyuma çıkan ilk takım oldu.

Yarışın ardından konuşan Norris, takım arkadaşının galibiyeti kazanması hakkında mutlu olduğunu söyledi.

“İlk olarak herkese çok teşekkürler. Tüm hayranlara ve tüm takıma [teşekkür ederim], oldukça harika bir hafta sonu geçirdik. Sanırım 4 yıl önce takıma katıldığımdan beri bunun için çalışıyorduk ve sonunda 1 ve 2. olduk. Bu yüzden, bizim için iyi bir adım oldu.”

“Tabii ki Daniel galibiyet kazandığı için ve ben de ikinci olduğum için çok mutluyum. Yani genel anlamda takıma adına çok sevindim.”

Norris, yarışın son bölümünde Ricciardo’ya epey yaklaşmasına rağmen takım radyosu üzerinden yarış mühendisinin pozisyonu korumasının daha sağlıklı olacağını söylemesi üzerine takım talimatlarına uyarak atak yapmadı. Bu konu hakkında Norris, “Tabii ki bu pozisyonda olduğunuzda şansınızı denemek istiyorsunuz ama ben uzun vadeli olarak buradayım ve bu yüzden, takım için mutluyum.”

“Bilmiyorum, belki de bu durum diğer ikisi [Hamilton-Verstappen] gibi sonuçlanabilirdi. Bu nedenle ikinci olmaktan ve Daniel’ın birinci olmasından mutluyum. Gelecekte benim de fırsatım olacaktır, sorun yok.”