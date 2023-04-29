Norris: "Takım, strateji sebebiyle kendini zor bir duruma soktu"

MCL60'ta devam eden iyileştirmelerin bir parçası olarak taban ve kanat değişiklikleri sonucunda Norris, Bakü'de 1:41.281'lik derecesiyle yedinci olarak takımın bu yılki en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Norris, McLaren'in tek tur stratejisini mükemmel bir şekilde uygulamadığını düşünürken, Cumartesi günkü Sprint Shootout öncesinde fazladan bir set lastik kullanmaktan da yakındı.

Sky'a konuşan Norris şunları söyledi: "Bu harika bir sonuç. Araca getirdiğimiz güncellemeler iyi çalışıyordu. Sürüş ve diğer konularda da iyi bir iş çıkardığımı hissediyorum."

"Ancak çok daha iyi olabilirdim, dördüncü sırayı alabilirdik. Dürüst olmak gerekirse biraz hayal kırıklığına uğradım."

"Takım olarak ne yapacağımıza dair doğru kararları veremedik, ama bunun dışında her şey olumluydu."

"Ancak bugün yedinci sırada kaldığımız ve yarın yeni lastiklerle piste çıkamayacağımız için kendimizi biraz zor bir duruma soktuk."

"Yine de pek çok olumlu şey var: Ekip parçaları buraya getirerek ve hemen çalışmalarını sağlayarak harika bir iş çıkardı."

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Her şeyin iyi bir şekilde çalışacağına dair güvenimiz tamdı ve öyle de oldu."

Norris, Bakü'deki iyi performanslarının McLaren'in aerodinamik sürtünmeyi azaltması ve aracın daha düşük bir yere basma kuvveti ayarında çalışabilmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Britanyalı pilot, "Frenlemelerde oldukça iyiyiz."

"Avustralya'ya bakarsanız, orada da kötü değildik. Sadece ona eklemeler yaptık ve sanırım bu pist bize biraz daha uygun. Yani iyi bir kombinasyon."

"Hâlâ 1 saniye gerideyiz. Elbette 0.8 saniye geride ve dört sıra daha yukarıda olsak daha iyi olurdu bu yine de çok iyi bir iş." dedi.

Q3'te Lance Stroll ile 1:41.611'lik aynı turları atan Oscar Piastri ise, Kanadalı pilot zaman turunu ondan daha önce kaydettiği için 10. sırada yer aldı.

Piastri, günü şu cümlelerle özetledi: "Muhtemelen beklediğimizden daha iyi bir gün oldu."

"Yarın için çalışmaya devam edeceğiz ve daha da hızlanmak için neler yapabileceğimize bakacağız."