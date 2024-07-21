Norris: "Liderliği Piastri'ye geri vermek adildi"
Lando Norris, Macaristan GP'sinde takımın aldığı sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lando Norris, yarışın son turlarındaki takım emirlerini ve Piastri'ye yerini geri verdiği anları değerlendirdi.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan İngiliz pilot şunları söyledi: "Takım benden bunu yapmamı istedi, ben de yaptım. Durum bu kadar."
"Oscar iyi bir başlangıç yaptı, beni start'ta geçti ve ardından yarışı iyi kontrol etti. Bu noktaya adım adım geliyordu ve bugün bunu hak etti."
"Takım olarak harika bir gündü, bence esas olay da bu. Çok mutluyum. Uzun bir yolculuktu. Bunu hak ederek başarmak da tam da bugün yaptığımız şeydi. Diğerlerinin çok önündeydik, bu yüzden şık bir şekilde kazandık."
"İki iyi sürücü ve harika bir takıma sahibiz. Takımlar şampiyonluğunu kazanmak için hala zor ve uzun bir yol var, ama bugün bizim günümüzdü."
"Spa'da her şey tamamen değişebilir. Aynı şekilde devam etmek için çalışacağız."
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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