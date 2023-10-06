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Norris: "Takım iyi iş çıkardı ama ben batırdım"

Lando Norris, Katar Grand Prix'si sıralama turlarında ikincilik elde ettikten sonra turu silindiği için 'işleri batırdığını' düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

Norris, sıralama turlarında Verstappen'in yanında ilk çizgiyi kapatmayı başarsa da; McLaren pilotu ve takım arkadaşı Oscar Piastri turlarının silinmelerinin ardından geriye düştüler. 

Turu silindikten sonra nasıl hissettiği sorulduğunda Norris, "B*k gibi."

"Takım çok iyi iş çıkardı, ama ben batırdım."

"Bugün iyi bir tur atıp hata yapmamam gerekiyordu ama öyle olmadı. Yani benim için iyi bir gün değildi." yanıtını verdi.

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