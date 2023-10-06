Norris: "Takım iyi iş çıkardı ama ben batırdım"
Lando Norris, Katar Grand Prix'si sıralama turlarında ikincilik elde ettikten sonra turu silindiği için 'işleri batırdığını' düşünüyor.
Norris, sıralama turlarında Verstappen'in yanında ilk çizgiyi kapatmayı başarsa da; McLaren pilotu ve takım arkadaşı Oscar Piastri turlarının silinmelerinin ardından geriye düştüler.
Turu silindikten sonra nasıl hissettiği sorulduğunda Norris, "B*k gibi."
"Takım çok iyi iş çıkardı, ama ben batırdım."
"Bugün iyi bir tur atıp hata yapmamam gerekiyordu ama öyle olmadı. Yani benim için iyi bir gün değildi." yanıtını verdi.
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