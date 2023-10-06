Norris: "Takım iyi iş çıkardı ama ben batırdım"

Norris, sıralama turlarında Verstappen'in yanında ilk çizgiyi kapatmayı başarsa da; McLaren pilotu ve takım arkadaşı Oscar Piastri turlarının silinmelerinin ardından geriye düştüler.

Turu silindikten sonra nasıl hissettiği sorulduğunda Norris, "B*k gibi."

"Takım çok iyi iş çıkardı, ama ben batırdım."

"Bugün iyi bir tur atıp hata yapmamam gerekiyordu ama öyle olmadı. Yani benim için iyi bir gün değildi." yanıtını verdi.