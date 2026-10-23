Formula 1 Amerika GP

Norris: “Takım içinde birbirimizle yarışmamıza hâlâ izin veriliyor”

Lando Norris, McLaren içerisinde herhangi bir takım emri uygulanmayacağını söylüyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 14:30

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

McLaren’ın takım içi mücadeleyi düzenlemek amacıyla belirlediği ve “papaya kuralları” olarak bilinen prensipler, Lando Norris ile Oscar Piastri’nin pist üzerindeki rekabetini kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Ancak iki pilot, bu kurallara rağmen sezon boyunca birkaç kez pist üzerinde karşı karşıya geldi. Bu temaslardan biri de geçtiğimiz yarış hafta sonunda Singapur’da yaşandı.

McLaren, pilotlarının birbirleriyle rekabet etmesine izin vermeyi sürdürürken iki isim arasındaki mücadelenin belirli sınırlar içinde kalmasını istiyor. Takımın yaklaşımına göre Norris ve Piastri, pozisyon mücadelesi vermeye devam edebilecek ancak bu rekabetin temasla veya çarpışmayla sonuçlanmasına artık müsaade edilmeyecek.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ABD Grand Prix’si için Austin’e gelen Lando Norris de takımın yaklaşımında temel bir değişiklik olmadığını doğruladı. İngiliz pilot, McLaren’ın kendisine ve takım arkadaşına yarışma özgürlüğü tanımaya devam ettiğini, ancak geçmişte yaşanan olayların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Norris, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Takım içinde yaşanan bu olaylar nedeniyle defalarca eleştirildim. Hakkımızda pek çok şey söylendi ancak birbirimizle mücadele etmemize hâlâ izin veriliyor.”

“Elbette geçtiğimiz yarış hafta sonunda yaşananların ya da geçen yıl burada yaşanan olayın tekrarlanmasına izin veremeyiz.”

“Kısacası hâlâ yarışmamıza izin veriliyor ancak çarpışmalar kabul edilemez. Bunları mümkün olan her durumda önlememiz gerekiyor.”

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- Motorsport.com Ekibi

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