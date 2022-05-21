Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Bottas, cuma günü sorun yaşadığı motoru tekrar kullanamayacak Sonraki / De Vries: "F1'e geçiş, benim elimde olan bir şey değil"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Norris: "Takım güncellemelerden memnun"

McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin bu hafta sonuna getirdiği güncellemelerden memnun olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Norris: "Takım güncellemelerden memnun"
Haberi dinle

McLaren bu hafta sonu Aston Martin ve Alfa Romeo ile birlikte en büyük güncelleme paketine sahip üç takımdan birisiydi.

Takımın getirdiği güncellemeler arasında ön kanat planyaları, ön süspansiyon, fren kanalları, taban, difüzör, motor kapağı, soğutma kanalları, arka kanat ve arka fren kanatçıkları vardı.

Cuma günü takım bunları anlamaya odaklandı fakat epey zorlandı ve ikinci seansta iki pilot birden ilk onun dışında kaldı.

İşler, Norris'in tabana hasar vermesi ve seansı erken kapatmasıyla daha da kötü bir hal aldı.

Cuma gününün ardından konuşan Norris, şöyle konuştu: "Benim için kolay bir gün değildi fakat iyi şeyler de yok değil."

"Araçtaki yeni parçalar olumlu görünüyor, bazı şeyler pozitifti ve bence takım da güncellemelerin bazılarından memnun."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Seansa gelirsek, 2. antrenmanda bir hata yaptım. Taban biraz hasar gördüğü için seansın geri kalanında bana epey zamana mâl oldu. Umarım yarın bunu telafi edebilirim."

"Yani mükemmel değildi fakat yarın için umutluyum çünkü aracımız rekabetçi görünüyor."

Daniel Ricciardo ise her iki seansta da geride kalmasının ardından Norris kadar iyimser görünmedi.

"Her iki seansta da pek çok farklı ayar denedik. Fakat  zaman tablosunda olmak istediğimiz yerde değiliz ve bu gece bakmamız gereken çok fazla verimiz var."

"Sanırım durumu toparlayacak bazı şeyler bulacağız ve yarın için en uygun ayarları seçeceğiz. Umarım bu seçim de bizi ilk 10'a atar."

"Şartlar ve program göz önüne alındığında bugünkü derecelere ne kadar bakabiliriz emin değilim."

"Diğer araçları, takımları ve neler yaptıklarını görmek de ilginçti. Fakat biz kendimize odaklanacağız."

paylaşım
yorumlar
Bottas, cuma günü sorun yaşadığı motoru tekrar kullanamayacak
Önceki haber

Bottas, cuma günü sorun yaşadığı motoru tekrar kullanamayacak
Sonraki haber

De Vries: "F1'e geçiş, benim elimde olan bir şey değil"

De Vries: "F1'e geçiş, benim elimde olan bir şey değil"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı" İspanya GP
Formula 1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum" İspanya GP
Formula 1

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum"

Verstappen: "Son turumu atamadım" İspanya GP
Formula 1

Verstappen: "Son turumu atamadım"

Son Haberler

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.