Norris: "Takım güncellemelerden memnun"

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McLaren bu hafta sonu Aston Martin ve Alfa Romeo ile birlikte en büyük güncelleme paketine sahip üç takımdan birisiydi.

Takımın getirdiği güncellemeler arasında ön kanat planyaları, ön süspansiyon, fren kanalları, taban, difüzör, motor kapağı, soğutma kanalları, arka kanat ve arka fren kanatçıkları vardı.

Cuma günü takım bunları anlamaya odaklandı fakat epey zorlandı ve ikinci seansta iki pilot birden ilk onun dışında kaldı.

İşler, Norris'in tabana hasar vermesi ve seansı erken kapatmasıyla daha da kötü bir hal aldı.

Cuma gününün ardından konuşan Norris, şöyle konuştu: "Benim için kolay bir gün değildi fakat iyi şeyler de yok değil."

"Araçtaki yeni parçalar olumlu görünüyor, bazı şeyler pozitifti ve bence takım da güncellemelerin bazılarından memnun."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Seansa gelirsek, 2. antrenmanda bir hata yaptım. Taban biraz hasar gördüğü için seansın geri kalanında bana epey zamana mâl oldu. Umarım yarın bunu telafi edebilirim."

"Yani mükemmel değildi fakat yarın için umutluyum çünkü aracımız rekabetçi görünüyor."

Daniel Ricciardo ise her iki seansta da geride kalmasının ardından Norris kadar iyimser görünmedi.

"Her iki seansta da pek çok farklı ayar denedik. Fakat zaman tablosunda olmak istediğimiz yerde değiliz ve bu gece bakmamız gereken çok fazla verimiz var."

"Sanırım durumu toparlayacak bazı şeyler bulacağız ve yarın için en uygun ayarları seçeceğiz. Umarım bu seçim de bizi ilk 10'a atar."

"Şartlar ve program göz önüne alındığında bugünkü derecelere ne kadar bakabiliriz emin değilim."

"Diğer araçları, takımları ve neler yaptıklarını görmek de ilginçti. Fakat biz kendimize odaklanacağız."