Formula 1 Las Vegas GP
Norris: "Takım çalışanları daha fazla prim alsın diye elimden geleni yapacağım"
Lando Norris, McLaren çalışanlarının daha fazla prim alabilmesi için şampiyonayı ilk üçte bitirmelerini istiyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:49
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Las Vegas Grand Prix’si öncesinde Red Bull, Takımlar Şampiyonası’nda McLaren’ın 17 puan önünde bulunuyor.
Norris, sezonu üçüncü sırada tamamlamanın takıma sağlayacağı ödül gelirinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Norris şöyle dedi: “Üçüncülük ile dördüncülük arasındaki ödül parası farkı çok büyük. Bu, takımın tamamı için ciddi bir miktar. Her zamanki gibi üzerimizde büyük bir baskı hissediyoruz. Bu doğal çünkü görevimiz iyi performans göstermek ve takım için puan kazanmak. Her iki aracın da ilk 10'da finiş görmesi önemli."
"Takımlar Şampiyonası’na yazılan puanlardan ve bunlarla ilgili her şeyden sürekli bahsediyoruz çünkü bunlar çok önemli. Ancak insanların bununla bağlantılı çeşitli primleri sık sık unuttuğunu düşünüyorum. Kendimden değil, takımın bütün çalışanlarından bahsediyorum. Hepsi her gün büyük bir emek harcıyor ve yıl sonunda primlerini alacaklar. Dolayısıyla herkes bu ödülleri kazanmak istiyor."
"Benim görevim yarışta aracı kullanmak. Bu konuda herkes Oscar ve benden iyi iş çıkarmamızı bekliyor. McLaren çalışanları için bu gerçekten önemli. Böylece çocuklarına daha güzel hediyeler alabilir veya yeni bir eve taşınabilirler. Kimin ne planı var bilmiyorum."
"Ancak Oscar bu hafta sonu motor değişikliği nedeniyle ceza alacak. Bu yüzden gerilerden yükselmesi gerekecek. Umarım son sıralardan değil, orta gruptan başlayabilir. İhtiyacımız olan şey istikrarlı sonuçlar. Sezonun bitimine kadar pek çok şey yaşanabilir. Bu nedenle iki aracın da puan kazanması önemli.”
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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