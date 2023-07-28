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Norris: "Taban mahvoldu"

McLaren pilotu Lando Norris, aracın tabanında önemli bir hasar oluştuğunu ve bunun da temposunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Kemal Şengül
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Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, sıralama turlarının ilk bölümünde çakıl havuzuna girerek aracın ön kanadına ve tabana hasar verdi.

İngiliz pilot sonrasında önemli bir yere basma gücü kaybı yaşadı ve bu da sıralama turlarında geride kalmasına yol açtı.

Seansın ardından konuşan Norris, şöyle dedi: "Gerçekten çok mutluyum."

"Aslında hayal kırıklığım da var çünkü Q1'de pist dışına çıktım ve tabanı tamamen mahvettim... Bu yüzden Q3'e kadar gelebildiğim ve Oscar'ın turundan sadece birkaç onda geride kaldığım için mutluyum."

"Bence iyi iş çıkardı. Orta sektörü çok güçlüydü. Yani şartlar göz önüne alındığında mutluyum."

"Her şey bundan çok daha kötü olabilirdi, Q1'de elenebilirdim, bu yüzden yedincilikten çok memnunum."

Taban hasarının önemli olup olmadığı sorusuna Norris, "Evet öyle."

"Hasarı azaltmak için bantlamaya çalıştık fakat faydası olmuyor."

"Takım düzeltebileceği kadarını düzeltme konusunda iyi bir iş çıkardı. Yine de bugün rekabet seviyemizi etkileyecek kadar büyüktü."

"Dolayısıyla kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Bence hasarsız bir aracım olsaydı, Q1'de hata yapmasaydım, belki biraz daha iyi bir gün geçirebilirdik."

"Önümüzdekilerden çok da uzakta değildik. Yine de bunu başardığım için mutluyum."

"Elbette sinir bozucu çünkü diğerleriyle aramız oldukça yakındı. Yine de pazar günü iyi bir sonuç almaya çalışacağım." cevabını verdi.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız"

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