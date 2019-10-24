Norris, Suzuka’daki teması yeniden izledikten sonra daha mutsuz

Red Bull pilotu Albon, yarışın ilk turunda iki McLaren'ın gerisine düştü ve ilerleyen turlarda dördüncü virajda Norris'e oldukça geriden gelerek sert bir atak yaptı.

Charles Leclerc’in aracından kopan parçaların fren kanalına kaçmasıyla yarışı zarar gören Norris, yarıştan sonra yaptığı açıklamada Albon’ın adil bir geçiş hamlesi denediğini söylemiş ve Red Bull takım patronu Christian Horner tarafından övülmüştü.

Ancak Meksika yarışı öncesinde Norris, Suzuka’daki teması yeniden izlediğini ve fikrini değiştirdiğini söyledi.

Norris, “Yarıştan sonra, içinde bulunduğum durum yüzünden Alex’e olan yorumlarım güzel şekildeydi. Frenler düzgün çalışmıyordu, virajı biraz genişten alıyordum.”

“Araçtayken, arada fark olduğunu düşünmüştüm, ki vardı. Ve viraja girerken birden yanımda belirdi. Çok geriden geldiğini biliyordum, ancak her şey çok çabuk gelişti.”

“Pist dışına çıktım, onun nereye gittiğini görmedim. Ben araçtayken, o pist dışına çıkmış gibi görünmedi.”

“Neden bilmiyorum ama temas yaşadığımızı bile düşünmemiştim. Ancak olayı tekrar izlediğimde, hissettirdiğinden daha farklı göründüğünü fark ettim. Çok geriden geldi ve viraja çok keskin bir açıyla geldi. İki lastiğiyle pist dışına çıktı ve temas yaşandı.”

“İnceledikten sonra artık o olayda Alex’in yaptığı hamleden ötürü daha mutsuzum. Çünkü temas ettik ve çok geriden gelip atak yaptı.”

“Eğer frenlerle veya herhangi bir şeyde sorun yaşamasaydım, %99.9 ihtimalle kaza yapardık, muhtemelen yarış dışı kalırdık.” şeklinde konuştu.

Bu olay hakemler tarafından incelemeye alınmış, ancak herhangi bir ceza çıkmamıştı.

Norris bu konuda, “Bence ceza almalıydı. Eğer biraz daha önce yanıma gelseydi ve düzgün açıyla viraja girseydi, virajı dönebilir ve böylece adil olabilirdi.”

“Ancak atak yaptığı mesafeyi, giriş açısını düşünürsek ceza alması gerektiğini söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Norris, iyi arkadaşı olan Alex’in, kendisine Suzuka’daki meşhur 1989 yarışında Ayrton Senna’nın Alain Prost’a aynı virajda yaptığı atağın videosunu gönderdiğini söyledi.

Ancak Norris, aracında sorunlar olmasaydı bu olayı daha sert karşılamış olacağını söyledi.

“Eğer sorunlar olmasaydı ve bu olay yaşansaydı daha çok sinirlenirdim. İyi puanlar alabilirdim. O çok daha hızlı bir araçtaydı, Carlos’u da erken pitle beraber çok rahatça geçebildi.”

“Büyük bir risk almasına gerek yoktu. Olaydan sonra konuşup gülüştük, ancak araçta sorun olmasaydı ve eğer bu olay tekrar yaşansaydı o kadar eğlenceli olmazdı.”