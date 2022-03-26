Norris: "Suudi Arabistan, McLaren için biraz daha iyi bir pist"

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McLaren, Bahreyn'de son yıllardaki en kötü yarışlarından birisini çıkarmış ve hafta sonundan puansız ayrılmıştı.

Fakat Cidde, daha yüksek hızlı virajlarla dolu ve bundan ötürü MCL36 için daha iyi olabileceği düşünülüyordu.

Cuma günü ilk ona giren Lando Norris, araç içerisinde kendisini daha iyi hissettiğini ve bunun büyük oranda pistle ilgili olduğunu belirtti.

Norris, "Bu, bizim için iyi bir gündü. Pist düzeni nedeniyle daha iyi hissettiren birkaç şey vardı çünkü burası çok daha hızlı bir pist ve daha pürüzsüz bir yüzeyi var. Bu yüzden de kesinlikle farklı olan bazı şeyler var."

"Bu da araçtan daha fazlasını çıkarmamızı sağlıyor ve kendimize daha fazla güvenebiliyoruz. Fakat herkes çok yakın ve hâlâ eksik olduğumuz pek çok alan var."

"Bundan ötürü çalışmaya devam edip, ilerleme kaydetmeye çalışmalıyız. Yarın araçtan daha fazla performans elde edip etmeyeceğimizi göreceğiz." dedi.

McLaren'ın diğer pilotu Daniel Ricciardo da ilk ona girememesine rağmen mutlu görünüyor.

Avustralyalı pilot, "Bugün oldukça verimli bir gündü."

"Güne gayet iyi başladık ve aracı çok fazla ayarlamamıza gerek kalmadı. Bu sayede araç hakkında olabildiğince fazla bilgi toplamaya çalıştık."

"Gece boyunca üzerinde çalışmamız gereken bazı küçük alanlar var ama genel olarak iyi bir gündü. Şahsen Bahreyn'den biraz daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images