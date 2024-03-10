Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

Cidde'deki yarışın startı için gridin altıncı cebine yerleşen Norris, debriyajı erken bıraktığı için beş kırmızı ışık sönmeden önce kısa bir süreliğine ileri fırladı, ancak start sinyalinden önce hızla tekrar durdu.

Norris'in hareketi, yedinci sırada yer alan Mercedes pilotu George Russell tarafından takım telsizinden anında bildirildi.

Norris'in ceza alması beklenirken, Norris'in hareketinin FIA'nın transponderini aktive etmediği ortaya çıkınca, hakemler ceza vermemeye karar verdi.

Komiserler, bu standart transponderin bir aracın hatalı start alıp almadığını belirlemek için tek geçerli parametre olduğunu açıkladı. Norris'in starttaki hareketi sınır dahilinde kaldığı için Britanyalı pilot ceza almamış oldu.

FIA'nın açıklaması şu şekilde: "Komiserler aracın konumlandırılma verilerini ve videoyu incelemiş, 4 numaralı aracın start sinyali verilmeden önce hareket ettiğini gösterdiğini tespit etmiştir."

"Bununla birlikte, araca takılı olan FIA onaylı ve tedarik edilmiş transponder aktive edilmemiştir."

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, medya ile konuşuyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Formula 1 Sportif Düzenlemelerinin 48.1 a) Maddesi açıkça belirtmektedir ki, hatalı bir start alınıp alınmadığına ilişkin karar, transponder doğrultusunda verilecektir. Bu koşullar altında, başka bir işlem yapılmamıştır."

Sky Sports F1 Norris'e olayla ilgili soru sorduğunda McLaren pilotu şu yanıtı verdi: "Ne olduğunu bilmiyorum, her şey çok hızlı gerçekleşti."

"Sadece biraz ileri gittim, sonra tekrar durmayı denedim ve sonra tekrar ileri gittim. Ama genel olarak bu durumdan hiçbir şey kazanmadım."

Norris'in Cidde'de cezadan kurtulmasının geçmişte de örnekleri görülmüştü: Valtteri Bottas daha önce 2020 Macaristan Grand Prix'sinde hatalı starttan ceza almamıştı. 2019'da da Ferrari pilotu Sebastian Vettel benzer şekilde Japonya'da ceza almadan kurtulmuştu.

Norris, erken bir güvenlik aracı altında pite girmeme ve takım arkadaşı Oscar Piastri ile stratejiyi bölme kararının işe yaramamasının ardından damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.