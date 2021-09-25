Norris sürpriz Rusya GP pole pozisyonu için "biraz risk almış"

Norris'in kuru zemin lastikleriyle Sochi'deki sıralamaları birinci bitirmesiyle, Monza'da sürpriz şekilde 1-2 finiş gören McLaren 2012 Brezilya Grand Prix'sinden sonra ilk kez pole pozisyonu aldı.

Norris, Ferrari'den Carlos Sainz Jr.'dan yarım saniye daha önde pole pozisyonunu aldı ve Formula 1 kariyerinde ilk kez pole almış oldu.

Sıralamadan sonra kapalı parkta konuşan Norris, ''Bu harika hissettiriyor, ne söyleyeceğimi bilmiyorum.''

''Bu çılgın bir seanstı. İyi gidiyorduk ve sonda kuru zemin lastiğine geçiş yapma kararı aldık.''

''Pole alana kadar bunu alabileceğinizi düşünmüyorsunuz ve şimdi bunu başardığıma göre inanılmaz mutluyum.''

''Takıma da çok teşekkür ederim, harika bir iş çıkardılar.'' ifadelerini kullandı.

Üçüncü antrenmanın iptaline neden olan yağmurun durmasının ardından sıralama turları gerçekleştirilebildi ancak sıralama seansının üçüncü bölümüne kadar pist nemli kaldı ve sürücüler son bölümde geçiş lastiklerini bırakıp kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Norris, kaygan koşullarda aracı kontrol altında tutmanın ''zor'' olduğunu ancak seansın son turunda lastikleri doğru aralıkta tutmaya çalışmaya odaklandığını söyledi.

''Tabii ki kendimi öveceğim, ancak zordu.''

''Bu biraz geçiş bölümüydü ve bir önceki turda iki saniye gerideydim. Bir önceki turu çok geliştirebileceğimiz konusunda emin değildim.''

''Ancak lastikleri sıcak tuttum ve son tur için hazırladım. İtiraf edeceğim ki biraz risk aldım ve bunun karşılığını gördüm. Bu yüzden şu anda mutluyum.''

McLaren, bu hafta sonu Sochi'de, Monza'daki formlarını devam ettirme şanslarını küçümsüyordu ve Norris, pole pozisyonunu aldıktan sonra bile bunun hem kendisi hem de takım için sürpriz bir sonuç olduğunu belirtti.

''Sanırım Monza'dan sonra bu beklediğimiz bir şey değildi ancak bu tür koşullar, fırsatları değerlendirebileceğimiz koşullar.''

''Bugün de tam olarak bunu yaptık. Özellikle Monza'dan sonra bu, start için harika oldu ve umarım buna yarın da devam edebiliriz.''