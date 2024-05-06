Norris: "Şüpheleri haksız çıkardığım için mutluyum"

Norris, Pazar günkü Miami Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen'i güvenlik aracı yardımıyla geçerek kariyerinin ilk zaferini aldı.

Podyumun en üst basamağından uzak kaldığı 109 yarışın ardından zafere ulaşan Norris, hiçbir zaman kendisinden ve kazanabileceğinden şüphe duymadığını söyledi.

Norris, “Galibiyete yaklaştığımız anlar oldu ama hiçbir zaman bunu galibiyete dönüştüremedim."

“Her ne kadar pek çok insan yarış kazanabileceğimden şüphe etse de ben endişelenmedim."

“Bu yıl her zamankinden daha fazla kendime güveniyordum; olması gerekenlere sahip olduğumu biliyordum ve takım da gerekli şeylere sahipti. Bu yüzden sabırlı davrandım."

“Ben sadece işimi yaptım ve her seansı en iyi şekilde geçmeye çalıştım. Sonunda zamanımın geldiğini biliyordum.” dedi.



Norris daha önce 2021'deki Rusya Grand Prix'sinde galibiyete çok yaklaşmıştı.

Norris, “pek çok insanın hakkında saçma sapan konuştuğunu” ve galibiyet baskısını kaldıramadığı yönünde tuhaf yorumlarda bulunduğunu söyleyip, şöyle devam etti: “İnsanlar bunu kullanmaya devam etmek istiyor, hatta geçen hafta sonu Çin'de yaptığım hatadan sonra bile öyleydi."

“Herkes istediğini söyleyebilir. İnsanların beni sevmesine gerek yok. Beni desteklemeleri de gerekmiyor."

“Ancak insanlar bazı durumlarda sizden şüphe duyduğunda, dışarı çıkıp yanıldıklarını kanıtlamak istersiniz."

“Ne hakkında konuştuklarını bildiklerini sanıyorlar ve sonunda piste çıkıp öyle olmadığını kanıtlamak harika."

“Bunu alay etmek için söylemiyorum ama piste çıkıp işimi yapmak ve insanlara neler yapabileceğimi göstermek güzel bir şey."

“Valtteri'nin geçmişte söylediği ‘kimi ilgilendiriyorsa’ demek istiyorum ama ‘telif hakkı var’ var! O yüzden tekrarlamak istemedim!”