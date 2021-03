Norris: "Şu anda her şey takım için iyi gidiyor"

Bugün Bahreyn’de başlayan sezon öncesi testlerinin ilk günüydü ve öğleden önce seansını McLaren sürücüsü Ricciardo birinci tamamladı.

Motorsport.com'a konuşan Lando Norris, takım arkadaşının performansı ve bu sabahki gelişimi sorulduğunda, ‘’Bu bizim için iyi bir başlangıç oldu, özellikle Mercedes motorunun geri gelmesi açısından. Silverstone’da çekim günü gerçekleştirdik fakat farklı koşullar altındaydık. Şimdilik her şey yolunda gitti.’’

‘’Herkesin yaptığı gibi, biz de yapmamız gerekenleri sırayla hallediyoruz ve programımızı sürdürüp, testlere katılıyoruz. Daniel şu anda farklı bir araca alışıyor. Kendi adıma şu an çok fazla konuşamam, gün sonunda size anlatırım. Ancak şu an takımın açısından bakarsak, her şey yolunda gidiyor.’’ yanıtını verdi.

Ricciardo’nun McLaren’a geleceği kesinleştiğinde, taraftarlar yeni McLaren ikilisini bir arada görmek için çok heyecanlanmıştı.

Motorsport.com da İngiliz pilota yeni takım arkadaşıyla ilgili ne düşündüğünü sormayı ihmal etmedi.

Norris ise bu konu hakkında şöyle dedi: ’’O iyi biri. Aramızdaki ilişki hâlâ çok gelişmedi. COVID dolayısıyla çok fazla beraber vakit geçiremedik. Lansmanı beraber yaptık ve testlerde beraberdik, fakat çok fazla bir süre değil. Belki toplamda 7-8 gün birlikte çalışmışızdır. Aramızdaki ilişki daha yavaş ilerliyor ve her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz.’’

‘’Şu anda çok fazla yorum yapamayacağım ancak her şey yolunda gidiyor ve iyi anlaşıyoruz, önemli olan da bu.’’

Testlerin bu sene normalden daha kısa bir şekilde 1.5 gün süreyle gerçekleştirilecek olmasına da yorum yapan McLaren pilotu Norris konu hakkında, ‘’Bence Checo’nun bu konudaki yorumu iyiydi. Yeni takım değiştiren kişiler veya Formula 1’e yeni katılacak kişiler için ilk yarışa hazır olduklarından emin olmak biraz daha zor olacak.’’

‘’Bazı şeylere alışmak gerekiyor ve bu biraz zaman alıyor. Ancak herkes profesyonel.’’ dedi.