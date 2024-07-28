Norris: "Şu anda en hızlı araç Red Bull'da, yarışta onları yenmek zor olacak"

Bugün gerçekleştirilecek yarışa Max Verstappen 11. başlarken, Lando Norris 4. sıradan start alacak ve önünde Sergio Perez, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton gibi isimler olacak.

Yarıştan hemen önce konuşan Norris şöyle dedi: "Hazırım ve iyimserim. Red Bull çok hızlı olmasına rağmen iyi bir sonuç alacağımıza güvenebiliriz."

"Bu biraz endişe verici ama ilginç bir yarış olacağından eminim."

"Şu anda en hızlı araç Red Bull'da, bu yüzden onları geride tutmak zor olacak. Fakat daha az yere basma gücüne sahip bir ayar paketimiz var."

"Bu da geçiş yapmamıza ve zirveye çıkmamıza yardımcı olacak."

"Bir şansımız var ama rakiplerimize dikkat etmeliyiz."