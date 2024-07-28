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Formula 1 Belçika GP

Norris: "Şu anda en hızlı araç Red Bull'da, yarışta onları yenmek zor olacak"

McLaren pilotu Lando Norris, yarıştan hemen önce Red Bull'u yenmenin zor olacağını söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

Bugün gerçekleştirilecek yarışa Max Verstappen 11. başlarken, Lando Norris 4. sıradan start alacak ve önünde Sergio Perez, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton gibi isimler olacak.

Yarıştan hemen önce konuşan Norris şöyle dedi: "Hazırım ve iyimserim. Red Bull çok hızlı olmasına rağmen iyi bir sonuç alacağımıza güvenebiliriz."

"Bu biraz endişe verici ama ilginç bir yarış olacağından eminim."

"Şu anda en hızlı araç Red Bull'da, bu yüzden onları geride tutmak zor olacak. Fakat daha az yere basma gücüne sahip bir ayar paketimiz var."

"Bu da geçiş yapmamıza ve zirveye çıkmamıza yardımcı olacak."

"Bir şansımız var ama rakiplerimize dikkat etmeliyiz."

Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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