Norris: "Şu ana kadar hiçbir takım arkadaşımla sorun yaşamadım!"
Son günlerde ismi Red Bull ile anılan Lando Norris, takım arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuran bir insan olsa da Max Verstappen ile işlerin nasıl yürüyeceğinden emin değil.
Gridin en hızlı isimlerinden biri olarak kabul edilen Lando Norris, kariyeri boyunca hiç yarış kazanacak bir aracın direksiyonuna geçmedi.
Belki de bu nedenle kendisinin asla bir takım arkadaşıyla kötü ilişkilere sahip olduğunu da görmedik, başta Carlos Sainz olmak üzere tüm takım arkadaşlarıyla gayet iyi geçinmiş biri olduğunu söyleyebiliriz.
Gerek hızı, gerek uyumlu doğası hesaba katıldığında, birçok kişi Norris'in Red Bull için biçilmiş kaftan olduğunu, hatta Max Verstappen'e kafa tutabileceğini dahi söylüyor.
Verstappen ile yakın arkadaş olduğu bilinen Norris ise takım arkadaşlığının bambaşka bir pozisyon olduğunu vurguluyor.
Max ile takım arkadaşlığının sıkıntılı olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Norris, "Hiçbir fikrim yok, çünkü böyle bir durumda bulunmadım. Karting'e başladığımdan beri takım arkadaşlarımla hep iyi geçindim. Hiçbir zaman gergin ya da kötü anlar yaşamadım."
"Bazı şeylerden etkilenmeyen en iyi takım arkadaşlarından biri olduğumu hissediyorum, mesela o kadar da umursamaz değilim. Ama evet, olabilecek bazı şeylerden diğerleri kadar etkilenmiyorum.
"Çoğunlukla takım arkadaşlarımla iyi geçindiğim için daha mutluyum, çoğunlukla kendi başına buyruk gezen ve takımı o kadar da önemsemeyen pilotlardan biri değilim."
"Her zaman iyi geçinmeye, eğlenmeye ve diğer şeylere çok açık bir sürücü oldum çünkü bu şekilde hayatımdan daha çok keyif alıyorum. Bu kadar basit."
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Erik Junius
"Ancak bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir ve zaman içinde gelişebilir, neyse ki asla böyle bir durumda kalmadım. Şu ana kadar ne Oscar'la, ne de takım arkadaşlarımdan herhangi biriyle yarış kazanmak için mücadele etmedim."
"Yani bir sıkıntı yaşanmayacağını garanti edemem. Belki gelecekte, ancak henüz o noktada değilim. Dediğim gibi, bu soruya cevap vermek zor."
"Bence takım arkadaşı olmak her zaman farklıdır. Max yine çok farklı bir karakter, çok açık sözlü ve dürüst bir adam ve griddeki en iyi sürücü, kendisinin hayranıyım."
"Dolayısıyla şu anda kimsenin ona karşı iyi bir zaman geçireceğini sanmıyorum. Kimsenin kendisiyle takım arkadaşı olup da mutlu olacağını sanmıyorum. Aynı durumda kalan ben olsaydım aynı şekilde hiç mutlu olmazdım."
"Yani evet, hiçbir fikrim yok. Bu F1'in henüz deneyimlemediğim başka bir parçası. Ama eminim bir noktada deneyimlemek zorunda kalacağım." dedi.
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