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Formula 1 Brezilya GP
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Norris: "Şu an için alabileceğimiz en iyi sonuç ikincilik"

Brezilya Grand Prix'sinin ikinci sırada tamamlayan Lando Norris, Max Verstappen ve Red Bull'un mevcut form grafiği göz önüne alındığında; ulaşılabilecek en iyi sonucun ikincilik olduğunu ve bugün de bunu yaptıklarını söylüyor. 

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Lando Norris, McLaren MCL60, makes a pit stop

Brezilya Grand Prix'sine altıncı sıradan başlayan Lando Norris, harika bir start aldı ve ilk viraj kompleksini ikinci döndü. 

Sonrasında tüm yarış boyunca rahat bir şekilde ikinci en hızlı araç olan Norris, ilk turlarda Verstappen'i zorladığı bir iki tur geçirse de ardından Verstappen'in temposuna yanıt veremedi. İngiliz pilot, damalı bayrağı da Verstappen'in arkasında gördü ve F1 kariyerinin 13. podyumunu aldı. 

Yarışın ardından konuşan Norris, Max Verstappen ve Red Bull'un mevcut form grafiği göz önüne alındığında; ulaşılabilecek en iyi sonucun ikincilik olduğunu ve bugün de bunu yaptıklarını söylüyor. 

"Çok iyi bir yarıştı, daha iyi olamazdı. İyi bir tempoya sahiptim, düne benzer bir tempodaydık. Altıncılıktan ikinciliğe çıktığımız iyi bir start da aldık, bu startımız iyi bir sürpriz oldu."

"Sprint yarışında startım çok iyi değildi, bunun üzerinde çalıştım ve bugün daha iyiydi. İkinci startta ise biraz agresif davrandım, gaza fazla oturdum." 

"Yine de mutluyum. İkinci sıra şu an için alabileceğimiz en iyi sonuç. Lastiklerin size geldiği ve zorlayabildiğiniz bazı anlar oluyor ama Max'in, bugün yaptığımız her şeye bir cevabı vardı."

"Onu tebrik ediyorum, iyi bir yarış çıkardı." 

Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

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