Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

Yarışın başında üçüncü sıraya kadar yükselen Norris, yarış oturduktan sonra puan kazanabilecek bir pozisyonda ilerliyordu ancak 18. turda Stroll'le temas yaşadı.

Stroll, birinci viraja gelirken Norris'e atak yapmak istedi ve frenlemede Norris'in dışına doğru çıktı. Bordürler üzerinden yüksek hız farklıyla dışarı çıkan Stroll, ilk virajı dönerken Norris'e temas etti.

Stroll bu kaza nedeniyle 5 sn cezası alırken, Norris de hasar gören kanadı nedeniyle pite gelmek zorunda kaldı ve zaman kaybetti. Norris ayrıca lastiğindeki küçük patlak nedeniyle zaman kaybetti ve 13. olabildi.

Norris, "Gerçekten ne yapıyordu bilmiyorum. Sola doğru çıktı ve buna oldukça şaşırdım çünkü kolayca içeri dalabilirdi. Ben yarım araç öndeydim ancak o içeri doğru kırdı."

"Cuma gününden ders çıkarmamış gibi. Yaptığı hiçbir şeyden ders çıkarmıyor. Çok fazla şey oluyor. Bu yüzden ondan uzak durmam gerekiyor." dedi.

Norris, kazadan sonra aracına aldığı hasarlarla baş etmek zorunda kaldığını, o olay olmasaydı puan kazanabileceklerini hissettiğini söyledi.

Norris, "Yarışın çoğunda kendi başımaydım. İlk başta rüzgar nedeniyle sorun yaşıyorduk, ardından lastik patlattık, bu yüzden ikinci kez pite girmek zorunda kaldım."

"Son bölümde çok hızlıydık ve performansımız iyiydi ancak olmamız gereken yerin çok gerisinde kalmıştık."

"Kötü oldu çünkü bugün puan kazanabilirdik ancak öyle olmadı." dedi.