Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

paylaşım
yorumlar
Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Lando Norris, Portekiz GP'de temas yaşayıp ön kanadına hasar veren Lance Stroll'e sert çıktı ve Kanadalı pilotun yaşananlardan ders çıkarmadığını söyledi.

Yarışın başında üçüncü sıraya kadar yükselen Norris, yarış oturduktan sonra  puan kazanabilecek bir pozisyonda ilerliyordu ancak 18. turda Stroll'le temas yaşadı.

Stroll, birinci viraja gelirken Norris'e atak yapmak istedi ve frenlemede Norris'in dışına doğru çıktı. Bordürler üzerinden yüksek hız farklıyla dışarı çıkan Stroll, ilk virajı dönerken Norris'e temas etti.

Stroll bu kaza nedeniyle 5 sn cezası alırken, Norris de hasar gören kanadı nedeniyle pite gelmek zorunda kaldı ve zaman kaybetti. Norris ayrıca lastiğindeki küçük patlak nedeniyle zaman kaybetti ve 13. olabildi.

 

Norris, "Gerçekten ne yapıyordu bilmiyorum. Sola doğru çıktı ve buna oldukça şaşırdım çünkü kolayca içeri dalabilirdi. Ben yarım araç öndeydim ancak o içeri doğru kırdı."

"Cuma gününden ders çıkarmamış gibi. Yaptığı hiçbir şeyden ders çıkarmıyor. Çok fazla şey oluyor. Bu yüzden ondan uzak durmam gerekiyor." dedi.

Norris, kazadan sonra aracına aldığı hasarlarla baş etmek zorunda kaldığını, o olay olmasaydı puan kazanabileceklerini hissettiğini söyledi.

Norris, "Yarışın çoğunda kendi başımaydım. İlk başta rüzgar nedeniyle sorun yaşıyorduk, ardından lastik patlattık, bu yüzden ikinci kez pite girmek zorunda kaldım."

"Son bölümde çok hızlıydık ve performansımız iyiydi ancak olmamız gereken yerin çok gerisinde kalmıştık."

"Kötü oldu çünkü bugün puan kazanabilirdik ancak öyle olmadı." dedi.

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

Önceki haber

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

Sonraki haber

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Lance Stroll , Lando Norris
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Son Haberler

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

Williams: "Spekülasyonlara rağmen Russell'ın yaklaşımında değişiklik yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Spekülasyonlara rağmen Russell'ın yaklaşımında değişiklik yok"

Çok Okunanlar

1
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

2
Formula 1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

3
Formula 1

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

2s
4
Formula 1

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

1s
5
Formula 1

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

27dk

Son Haberler

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
F1

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"
F1

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"
F1

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

Williams: "Spekülasyonlara rağmen Russell'ın yaklaşımında değişiklik yok"
F1

Williams: "Spekülasyonlara rağmen Russell'ın yaklaşımında değişiklik yok"

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”
F1

Horner: “Red Bull, start için yanlış lastik seçimi yaptı”

Son Videolar

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.