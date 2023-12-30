Norris: "Stella'dan daha iyi bir takım patronu isteyemezdim"
Lando Norris, McLaren takım patronu olarak geçirdiği ilk sezonun ardından Andrea Stella'nın yönetim becerilerini övdü.
Andreas Seidl'in Sauber Grubunun CEO'su olmak üzere ayrılmasının ardından bir yıl önce Stella'ya dizginler teslim edildi ve İtalyan yarış direktörü olarak önceki görevinden ayrıldı.
İlk sekiz yarışta sadece 12 puan toplayan Norris, kalan 14 yarışta üç kez şampiyon olan Max Verstappen'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Kısa sürede başardıkları için Stella'ya 'büyük teşekkürlerini' sunan Norris şunları ekledi: "Her şey sadece ona bağlı değil. Takımdaki diğer insanlara da teşekkür etmeliyiz çünkü işin çoğunu onlar yaptı."
"Yani harika bir iş çıkardı. Onun olduğu yerde olmaktan çok ama çok mutluyum. Yarış, sıralama ve diğer konularda her hafta sonu takım için çok şey yapıyor ve ben de daha iyi bir takım patronu isteyemezdim."
Yılın başlangıcının zor olduğunu kabul eden ve bunun yıl boyunca süreceğine inanan Norris, Spielberg'de yapılan güncellemelerle ve Singapur'da bir dizi yeni parçayla MCL60'ta görülen iyileşmenin kendisini şaşırttığını ifade etti.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
"Ne kadar gelişeceğimizi bilmiyorduk. Elbette sabırlı olacağımızı söyledik ve bazı iyi şeylerin geleceğini biliyorduk."
"Ancak geçtiğimiz birkaç yılda, iyi şeyler elde ettiğinizde, bunlar her zaman o kadar da büyük bir gelişme olarak ortaya çıkmadı."
"Bu yıl tam tersi oldu ve neredeyse beklenenden daha büyük bir gelişme gördük."
"Bence hızlı bir araca sahip olmanın yanı sıra dayanıklılık ve diğer her şeyle her hafta sonu puanları en üst düzeye çıkarma konusunda en iyi takımlardan biri olduk."
"Tüm ekiple gurur duyuyorum, bu muhtemelen son 10 yıldaki en büyük geri dönüşlerden biri, her zamankinden daha zor bir zamanda."
"Birkaç yıl önce Formula 1'i domine eden Mercedes'e karşı bunu yapmamız ne anlama geliyor? Ayrıca Her zaman en iyi takımlardan biri olan Ferrari'ye karşı ve Formula 1'de neredeyse gelmiş geçmiş en baskın araç-takım kombinasyonuna sahip olan Red Bull'u yakalamak ve bazı yarışlarda onları geçmeye yakın olmak oldukça etkileyici."
"Bu yüzden gururlu ve çok mutluyum. Bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk ve bir kış boyunca bazı şeyleri gözden geçirerek kesinlikle daha fazlasını elde edebileceğimizi biliyoruz."
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