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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Norris, startta ne yapacağı konusunda kararsız

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Sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris, Abu Dhabi GP'nin startında ne yapacağı konusunda kararsız.

Norris, startta ne yapacağı konusunda kararsız

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezonun son sıralama turlarında, en büyük sürprizlerden biri de Norris'in 3. sırayı almasıydı. 

Norris, Katar Grand Prix'sinde sıralama turlarını 4. sırada tamamlamıştı ve İngiliz pilot, bugün 3. olarak ikinci çizgiye geri dönmeyi başardı.

McLaren pilotu; etkileyici turuyla birlikte hem Sergio Perez'i hem de Valtteri Bottas'ı arkasında bırakmış oldu. 

McLaren'ın Rusya Grand Prix'siyle birlikte yaşadığı form düşüşünün ardından, Norris'in bu sonucu Norris dahil herkesi şaşırttı ve Norris'e bu performansın nereden geldiği soruldu.

İngiliz pilot bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu turun nereden geldiğini bilmiyorum! Q3'teki ilk turum zaten iyiydi. İlk turumda biraz geliştim ama birkaç hata da yaptım. Son turum ise temiz bir turdu. Pole'ü almayı denedim ama hâlâ biraz geride olduğumuz için bu olmadı."

"Ancak yine de 3. sıra için güzel bir turdu, biraz sürpriz oldu." 

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Norris, yarın yarışa yumuşak lastiklerle başlayacak. Norris'in önünde start alacak Lewis Hamilton ise yarışa orta hamurla başlayacak. 

Norris, daha yumuşak hamurla iyi bir start alması durumunda Hamilton'ın önüne geçebilir ve şampiyonanın kaderiyle oynayabilir. 

Yarınki startta nasıl bir yaklaşım sergileyeceği sorulan Norris, üçüncü sırada kalarak mücadeleyi izlemek istediğini ancak aynı zamanda biraz da endişeli olduğunu söyledi. 

"Biraz endişeliyim. Aslında olduğum yerde [3. sırada] kalarak ilk birkaç turda önümde yaşananları ya da tüm yarış boyunca yaşananları [canlı] izlemek istiyorum."

"Onların mücadelesini yakından izlemek istesem de bu mücadeleye pek karışmak istemiyorum çünkü tartışmalara yol açabilir. Yani bilmiyorum... İlk virajda geçiş denemesinde bulunmalı mıyım, yoksa bulunmamalı mıyım? Bilmiyorum."

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve fırsat gelirse, şansımı deneyeceğim." 

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

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