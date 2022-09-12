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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Norris: "Start için yanlış bir ayar seçtik"

McLaren pilotu Lando Norris, İtalya Grand Prix'si yarış startı için takımın yanlış ayarları seçtiğini söyledi.

Zeynep Taş
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Norris: "Start için yanlış bir ayar seçtik"
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Monza'da grid cezalarının ardından üçüncü sıradan start alan Norris, yanlış ayar sebebiyle aldığı kötü startın ardından ilk turda üç sıra geriye düştü.

Britanyalı pilot, takımın start için yanlış ayarları seçmesi sebebiyle iyi bir start alamadığını söyledi.

Norris, "En başta yanlış ayarlar yaptık ve bunu düzeltemedim. Çünkü yarış başlamadan önce son bir dakika sinyali verildiğinde bir değişiklik yapamıyorsunuz. Takım bana bunu söylediğinde kötü bir start alacağımı tahmin ettim."

"O noktada, yeterince hızlı reaksiyon gösterip gaza oturamadım. Umarım bir daha böyle bir durum yaşamayız." dedi.

Genel olarak yarışın nasıl geçtiği sorulduğunda Norris, "İniş ve çıkışlarla dolu bir yarış oldu. Aslında beşinci sırada bitirebilirdim, o yüzden hayal kırıklığına uğradım. Önce kötü bir start aldım, ardından pit stopta yavaş kaldık ve Lewis'e karşı pozisyon kaybetmiş oldum."

"Belki hızlı bir pit stop yapsaydık yine de birkaç tur sonra Lewis'e geçilebilirdim, fakat yarışmak için şansımız olurdu ve güvenlik aracı bana avantaj sağlayabilirdi." dedi.

Lando Norris, McLaren, on the grid

Lando Norris, McLaren, on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarıştaki şanssızlıklarına rağmen Norris, genel olarak iyi bir iş çıkardığını düşünüyor.

Norris, "Oldukça uzun bir ilk bölüm attım. Sanırım 35 ya da 36. turda pite girdim. Yarış yönetimi açısından bu yılki en iyi yarışlarımdan biri olduğunu söyleyebilirim."

"Bu yüzden yedincilik beni tatmin etmedi fakat günün sonunda, yaşananlardan ders çıkarıp yola devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Mclaren pilotu, bir sonraki yarış olan Singapur Grand Prix'si için heyecanlı olduğunu fakat aracın Singapur'da nasıl performans göstereceğini tahmin edemediğini belirtti.

Norris, "Aracın Singapur'a uyup uymayacağını bilemiyorum. Açıkçası, bu hafta sonu iyi bir performans göstermeyi beklemiyorduk fakat Alpine'den çok daha hızlıydık."

"Son birkaç haftada aracı doğru yönde geliştirmek için birçok şey öğrendiğimizi düşünüyorum."

"Singapur'u çok seviyorum, 2019'da harika bir yarış geçirmiştim. Fakat bu sene aracın pistte nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok."

"Normal şartlarda, yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yine de bekleyip görmemiz gerekiyor." dedi.

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