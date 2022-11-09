Norris, Sprint yarışları konusunda Verstappen'i destekledi: "F1'i olduğu gibi seviyorum"
McLaren pilotu Lando Norris, bu hafta sonu Brezilya'da gerçekleştirilecek sezonun son Sprint hafta sonu öncesinde, bu format hakkındaki karışık düşüncelerini dile getirdi.
Son iki sezonun şampiyonu Max Verstappen, yapmış olduğu açıklamada Sprint formatını sevmediğini söylemişti. Verstappen, bu format uygulanırken pek bir şey hissetmediğini, Sprint'te hasar almamak için dikkatli olmaları nedeniyle o yarışın pek keyifli gitmediğini söylemişti.
Verstappen'e karşı Lewis Hamilton gibi Sprint formatından keyif aldığını söyleyen isimler olsa da, Norris de geleneksel formattan daha çok keyif aldığını söyledi.
Norris, "Büyürken her zaman önce sıralamalar, ardından yarış olurdu. Formula 1'i her zaman bu şekilde bildik ve bu konuda Max'e katılıyorum."
"Hazırlık sürecini, sıralamalar ve tek yarış olması baskısını, onların arasında bir şey olmamasını seviyorum." dedi.
Buna rağmen Norris, Sprint formatının uygun pistlerde uygulanması halinde daha iyi çalışacağını söyledi.
Norris, "Doğru pistlerde yapılırsa, o zaman pek önemsemem."
"Avusturya ve Monza'da, yarışabiliyorsunuz. Interlagos'un yarışabileceğimiz en kolay pist olduğunu söyleyebilirim." dedi.
2021 sezonunda da Brezilya'da Sprint yarışı gerçekleştirilmişti ve Hamilton için o yarış efsane yarışlardan birisi olmuştu. Hamilton ceza nedeniyle Sprint'e son sıradan başlamış ancak 5. olmuştu.
Norris, bu tür yükselişi her pilotun yapamayacağını vurguladı.
Norris, "Bu Mercedes'li Lewis ile oldu. Bunu herkesin yapabileceğini düşünmüyorum. 'Lewis bunu yaptı' diye bu olayı basite indirgememek lazım."
"Tüm gride bakmalısınız. Herkesin yarışıp keyif alabileceği Sprint yarışları var."
"Daha iyi bir gösteri sunmak istiyorsanız, ki genel görüş böyle olmalı, o zaman anlarım."
"Ancak ben Formula 1'i olduğu gibi seviyorum çünkü ben o şekilde izleyerek büyüdüm ve o şekildeyken sporun bir parçası oldum. Bazen bu tür değişiklikleri sevmiyorum ancak pek de umursamıyorum." dedi.
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