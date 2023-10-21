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Norris: "Sprint yarışı zor geçecek"

Lando Norris, sprint sıralama turlarının ardından kolay bir yarış beklemediğini söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren pilotu Lando Norris, sprint sıralama turlarında dördüncü en iyi zamanı yaptı ve bugün gece yapılacak yarışa ikinci çizgiden başlayacak.

Norris, seansın ardından verdiği demeçte, pek çok bilinmeyen olduğuna vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Sprint bizim için kolay olmayacak fakat bugün bir önceki günden daha iyi geçti, çok eğlendim."

Norris sonrasında şöyle devam etti: "Şimdiye kadar yarış temposuna bakamadık ama bu durum herkes için geçerli."

"Şu anda Red Bull dışında kimsenin kendi gücünden tam olarak emin olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat Mercedes araçları genellikle yarış temposunda iyi görünüyor."

"Bu pist bizim için kesinlikle Katar kadar iyi değil. Burada lastikleri korumamız gerekecek ama elimizde pek çok fırsat var."

"Mücadelenin içinde olabileceğimizi düşünüyorum fakat her halükarda kolay olmayacak."

 

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