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Pole'ü almasına şaşıran Norris: "Sprint yarışı zor geçecek"

Sprint Shootout'un en hızlısı olarak bugün 21.30'da başlayacak Sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazanan Lando Norris, "attığı en kötü turlardan biriyle" pole pozisyonunu almasına şaşırmış. 

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris'in kendisine sprint pole pozisyonunu getiren tura şaşırmasını anlayabiliriz çünkü İngiliz pilot, ilk sektörü rakiplerine kıyasla yaklaşık 0.3 saniye kadar daha yavaş geçmişti. 

İkinci virajın çıkışında aracı kaybettiği büyük bir an yaşayan Norris, ilk sektörde 0.3 saniye kaybetmesine rağmen bu kısa turda, geriye kalan iki sektörde aradaki farkı kapadı ve en hızlı isim oldu. 

Pole pozisyonunu almalarına şaşırdığını söyleyen Norris, ilk sıradan başlayacağı sprint yarışta zorlu bir mücadele bekliyor. 

Seansın ardından konuşan McLaren pilotu, "Güzel bir gün. Dürüst olmak gerekirse attığım en kötü turlardan biri gibi hissettirdi, bu yüzden biraz sürpriz oldu ama kesinlikle iyi bir sürpriz diyebiliriz."

"Dünü telafi ettik gibi hissediyorum, uzun süre sonra ilk pole'üm oldu bu. Mutluyum. Sprintte neler yapabileceğimiz konusunda fikrim yok ama tempomuz hafta sonu boyunca iyi oldu. Araç oldukça güçlü. Doğru yolda ilerliyoruz."

"Zor bir yarış olacak. Red Bull'lar her zaman çok hızlılar, Max her zaman çok hızlı. Yani kolay bir yarış olmayacak ama tempomuz iyi. Her şeyimi vereceğim." dedi. 

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

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