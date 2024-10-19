Norris sprint sıralama sonucu hakkında: "Turum şok ediciydi"

Amerika GP'si sprint sıralama turlarında dördüncü sırada yer alan Lando Norris, takım radyosunda performansından memnun olmadığını belirtti ve turunu 'şok edici' olarak değerlendirdi.



McLaren'ın yeni güncellemelerinin henüz istenen seviyeye ulaşmadığını belirten Norris, özellikle aracın hızlı virajlarda önden kayma yaşadığını ifade etti.

Norris, sıralama sonrası şu açıklamalarda bulundu: "Dördüncülük... Aslında çok kötü bir gün sayılmaz. Aracın dengesi ve ayarlarıyla tüm gün boyunca mücadele ettim."



"Bir açıdan dördüncü sırayı almak iyi bir sonuç çünkü çok daha kötü olabilirdi. Ancak turum gerçekten şok ediciydi ve daha iyi olabilirdi."

"Aracın yarış temposu hakkında emin değilim. Daha ileri gitmeyi planlıyorum ama ne kadar ilerleyebileceğimizi bilmiyorum."