Norris, sprint hafta sonları için tek turluk sıralama seansı öneriyor

F1 bu hafta sonu Brezilya'da, sprint yarışı denemelerinin üçüncüsünü ve sonuncusunu tamamladı.

F1'in patronları, 2022'de planladığı altı sprint yarışı için olası değişiklikler hakkında takımlarla görüşmeye hazırlansa da daha çok, Cumartesi sabahı ikinci antrenman seansında ne yapılacağına odaklanılıyor.

Sıralamalardan sonra ve sprint yarışından önce gerçekleşen bir saatlik seans, takımlar için lastik verilerini toplamada faydalı olsa da taraftarlar için alakasız olmasıyla eleştirildi.

Norris, antrenman seansının tamamen ortadan kaldırılması ve bunun yerine, sprint için gridi belirleyen tek seferlik bir sıralama seansının getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Norris, "Eklemek istediğim şey, belki de Pazar günkü yarışın sıralamasını belirlemek için Cuma günü sıralama yapmak olurdu."

"Daha sonrasında Cumartesi sabahı, sprint yarışı için tek seferlik bir sıralama olurdu. Yani eskiden yaptıkları gibi tek turluk bir sıralama seansı."

"Şu anda yaptığımız 2. antrenman yerine bunun heyecan verici olabileceğini düşünüyorum. Böylece Cumartesi, biraz ayrı olacak şekilde ayarlanır. Sprint yarışı da Pazar yarışı için bir şey ifade etmez." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1, 2003'ten 2005'e kada tek turlu sıralama formatını denedi ancak takımlar ve taraftarlar için iyi çalışan bir sistemde karar kılamadı.

2006'dan itibaren, bir çözüm bulma çabalarından vazgeçildi ve F1, iyi çalıştığı kanıtlanan mevcut Q1, Q2 ve Q3 eleme formatını benimsedi.

F1'in motor sporları genel müdürü Ross Brawn, F1'in 2022 sprint yarışları için hangi kural değişikliklerinin yapılabileceğini araştırdığını söyledi.

Yine de, sürücülerin yarışmaları için daha büyük bir teşvik sağlamak için, daha fazla şampiyonluk puanı sunma olasılığının ötesinde, sprint kurallarının büyük oranda ele alınmasını istemiyor.

Brawn, "Cumartesi gününün nasıl daha zorlu, biraz daha ilgi çekici hale getirilebileceğini takımlarla tartışıyoruz."

"Birbirleriyle yarışma kabiliyetleri sayesinde, yeni araçların yardımcı olacağı konusunda çok iyimserim. Cumartesi gününün ödüllerini nasıl daha büyük hale getirebileceğimi tartışıyoruz. Bu yüzden Cumartesi günü puan açısından yarışmak çok daha teşvik edici."

"Söylemem gerekir ki ters grid ve diğerleri beni çok heyecanlandırırdı. Ancak bunun belki de çok ileri bir adım olacağını düşünüyorum. Yine de masada tartışılacak birkaç şey var." dedi.