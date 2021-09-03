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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Norris'in yeni motoru, Spa'daki kazada hasar görmedi

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McLaren Belçika Grand Prix’si sonrası yapılan kontroller ardından yüksek hızdaki kazasına rağmen Lando Norris’in en yeni Formula 1 motorunu tekrardan kullanılabileceğini söyledi.

Norris'in yeni motoru, Spa'daki kazada hasar görmedi

Norris, geçtiğimiz hafta sonu Spa-Francorchamps’ta üçüncü ve son güç ünitesine geçti ama İngiliz pilot, cumartesi günü Eau Rouge’da bariyerlere çarptı.

Kazanın sonucunda McLaren, Norris’in aracına yeni bir vites kutusu yerleştirdi ve takım, yarış gününde tedbir olarak tekrardan ikinci güç ünitesine döndü.

Fakat Norris’in pazar günü Belçika’da yeni güç ünitesini kullanamamasına rağmen McLaren takım patronu Andreas Seidl, Mercedes’in ana merkezinde yapılan incelemelerin motorda sorun olmadığını gösterdiğini ve tekrardan kullanılabileceğini söyledi.

Hollanda Grand Prix’si öncesinde konuşan Seidl, “Tüm kontroller tamamlandı ve şu ana kadar her şey iyi gözüküyor.”

“Son yeşil ışığı her zaman en sonunda güç ünitesini araca taktığınızda ve piste çıktığınızda alırsınız. Fakat HPP’deki meslektaşlarımızın kontrolüne göre hiçbir sorun beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zandavoort pistinin dar yapısı McLaren’ın yeni güç ünitesini kullanmamayı seçebileceği anlamına geliyor ama durum böyle olursa bile çok büyük olasılıkla motor gücünün önemli olduğu Monza’da geri dönecek.

Seidl, “Ne zaman tekrar kullanacağımız hakkında bir sınırlama yok. Fakat iyi gözüküyor ve önümüzdeki hafta sonlarının birinde tekrardan kullanabiliriz.” dedi.

Norris’in Raidillon’daki bariyerlerde aracının arka tarafında büyük bir darbe aldığı gözükse de Seidl, aracın kaza yaptığı açının şasiyi ve motoru tekrar kullanabilmeleri konusunda önemli bir unsur olduğunu düşünüyor.

Seidl, “Bence darbeyi aldığı açı konusunda şanslıydık, darbenin ilk etkisi çok kötü değildi.”

“Aslında bu yüzden, monokoku kullanmaya devam edebildik. Ayrıca mesela kaza olduğunda güç ünitesindeki hasar da göründüğü kadar kötü değildi. Bu, Lando’nun da ciddi bir sorun olmadan kazadan kurtulabilmesinin de sebebiydi.” diye ekledi.

Norris’in üçüncü güç ünitesi de kullanılamaz hale gelirse bu, sezonun devamında McLaren’ın dördüncü güç ünitesine geçmek zorunda kalıyor ve bu da grid cezasıyla sonuçlanıyor.

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