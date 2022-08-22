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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Norris, Spa hakkında: ''Şimdilerde birçok şey sadece parayla ilgili''

McLaren pilotu Lando Norris, Spa'nın Formula 1 2023 takviminden çıkması durumunda ''üzüleceğini'' ve ''şimdilerde birçok şeyin sadece parayla ilgili olduğunu'' söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör
Norris, Spa hakkında: ''Şimdilerde birçok şey sadece parayla ilgili''
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Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Belçika Grand Prix'si, gelecek senenin takviminin sınırının 24 yarışa ulaşacak olmasından dolayı, son kez yapılacak olabilir.

Spa, Eau Rouge gibi ikonik virajları ve hızlı yapısı sayesinde F1 takvimindeki en popüler ve sürücülerin ustalaşmasını meydan okuyucu kılan pistlerden biri.

Spa'nın takvimden çıkarılması ihtimali hakkında düşünceleri sorulan Norris şu ifadeleri kullandı: ''Üzgün olacağım. Sanırım şimdilerde birçok şey artık sadece parayla ilgili, sorun da bu. Bu bir işletme.''

Katar ve Las Vegas'ta yeni yarışlar eklenirken, F1 aynı zamanda Kyalami'de yapılan Güney Afrika yarışını da gelecek sene için garantilemeye çalışıyor. Aynı zamanda Çin GP'sinin de COVID-19 kısıtlamaları izin verdiği sürece takvime döneceği umut ediliyor.

Fransız Grand Prix'sinin takvimden çıkarılması planlanırken, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan yarıştan sonra kontratı bitecek Spa konusunda hâlâ bir kararsızlık var.

Belçika'nın geleceğinin, Formula 1 yönetimininin seneye Güney Afrika'ya gidip gitmeyeceğine bağlı olduğunu düşünülüyor.

Norris, ''tüm sezonun en havalı pistlerinden biri'' olarak gördüğü Spa'nın şekilde takvimden çıkarılma ihtimali hakkındaki sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bu yazık. Orası Formula 1 için tarihi bir pist. Monako'yla aynı, bildiğim kadarıyla ödeme yapmıyorlar bile ama yine de takvimdeler.''

''Monza'yla da aynı. Formula 1 devam ettikçe bu pistin takvimde olması gerektiğini düşünüyorum.''

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Norris, bu ihtimal hakkında konuşan tek sürücü değildi. Son F1 şampiyonu Max Verstappen de geçtiğimiz ay, Spa'nın takvimden çıkacak olmasının ''büyük yazık'' olacağını söylemişti ve serinin sokak pistlerinden ibaret olacağı hakkında uyarı vermişti.

Spa, birkaç F1 yarışında uygulanan, pist dışında da yeni seyirci kazanmak için yapılacak olan modeli benimsemeye istekli olduğu konusunda çok açıktı.

Belçika'daki pistte, bu yarıştan önce 80 milyonluk bir renovasyon projesi tamamlandı ve bu projede Raidillon'daki tribünleri yenilenmesinin yanında, son yıllardaki bazı trafik sorunlarına da çözüm getirildi.

Aynı zamanda bariyerlerin yenilenmesi, kaçış alanlarının uzatılması gibi güvenlik önlemleri alındı ve motosiklet yarışlarına da uygun hale getirildi.

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