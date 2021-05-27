Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

Norris, 2019'da gride katıldığından beri sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak Formula 1'e daha genç bir izleyici kitlesi çekmeye yardımcı oldu.

Genç pilot, Instagram'da 3 milyon ve Twitter'da 1 milyondan fazla takipçiye sahip. Ancak Norris eskiden sosyal medyayı oldukça fazla kullansa da, durum artık böyle değil.

Norris, Channel 4'e verdiği demeçte, "Yaptığım şeyden hâlâ keyif alıyorum, hâlâ çokça gülüyor ve takımımla iyi vakit geçiriyorum."

“Ama aynı zamanda işime de odaklanıyorum."

“Ben hâlâ aynı adamım. Fakat şimdi diğer tarafımı daha çok gösteriyorum, daha çok çalışıyorum, bazı şeylere çok fazla zaman ve çaba harcıyorum. Bu sayede bu sezon elde ettiğim sonuçlara ulaştım."

“Bu yüzden sosyal medyadan kurtuldum.” dedi.

Sosyal medyayı tamamen hayatından çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda Norris, "Hesaplarım duruyor ama onlara hiç bakmıyorum."

“Artık sosyal medya hesaplarıma bakan bir yardımcım var ve benim ağzımdan paylaşımlar yapıyor."

"Fakat ben tüm bunlardan uzaktayım, [sosyal medya] berbat bir yer.” dedi.

Lando Norris, McLaren 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ayrıca İngiliz pilot, McLaren ile birden fazla yılı kapsayan bir kontrat imzaladı ve takımın tekrar zirveye dönmesindeki yolculuğun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Norris, "Çok mutlu ve gururluyum. McLaren ile devam etmeyi istiyorum ve onların da bana güvendiklerini ve beni daha fazla desteklediklerini görmek güzel."

“Dört yıl önce başladığım yerden çok ilerideyiz, tüm bu yolculuğu takımımla birlikte yaşadım."

“Neredeyse dibe yaklaşan takımı, şu anda bulunduğumuz konumda görmek çok güzel. İnsanlar artık daha çok gülümsüyor, takımda çok daha fazla motivasyon var. Çok daha mutlu ve kararlı bir takım haline geldik. Böyle devam etmek istiyorum."

“Zirveye ulaşmak, en ön sıralarda Mercedes ve Red Bull ile yarışmak ve galibiyetler kazanabilmeyi umuyorum ve bu gerçekleştiğinde [yolculuğumuzun] daha da özel bir hale geleceğini düşünüyorum.” dedi