Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor
Formula 1 / Monako GP Haberler

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

Ekleyen:

McLaren pilotu Lando Norris, sosyal medya hesaplarını kontrol etmesi için bir yardımcı tuttuğunu ve böylece sosyal medyadan “kurtulduğunu” söyledi.

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

Norris, 2019'da gride katıldığından beri sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak Formula 1'e daha genç bir izleyici kitlesi çekmeye yardımcı oldu.

Genç pilot, Instagram'da 3 milyon ve Twitter'da 1 milyondan fazla takipçiye sahip. Ancak Norris eskiden sosyal medyayı oldukça fazla kullansa da, durum artık böyle değil.

Norris, Channel 4'e verdiği demeçte, "Yaptığım şeyden hâlâ keyif alıyorum, hâlâ çokça gülüyor ve takımımla iyi vakit geçiriyorum."

“Ama aynı zamanda işime de odaklanıyorum."

“Ben hâlâ aynı adamım. Fakat şimdi diğer tarafımı daha çok gösteriyorum, daha çok çalışıyorum, bazı şeylere çok fazla zaman ve çaba harcıyorum. Bu sayede bu sezon elde ettiğim sonuçlara ulaştım."

“Bu yüzden sosyal medyadan kurtuldum.” dedi.

Sosyal medyayı tamamen hayatından çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda Norris, "Hesaplarım duruyor ama onlara hiç bakmıyorum."

“Artık sosyal medya hesaplarıma bakan bir yardımcım var ve benim ağzımdan paylaşımlar yapıyor."

"Fakat ben tüm bunlardan uzaktayım, [sosyal medya] berbat bir yer.” dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
1/1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ayrıca İngiliz pilot, McLaren ile birden fazla yılı kapsayan bir kontrat imzaladı ve takımın tekrar zirveye dönmesindeki yolculuğun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Norris, "Çok mutlu ve gururluyum. McLaren ile devam etmeyi istiyorum ve onların da bana güvendiklerini ve beni daha fazla desteklediklerini görmek güzel."

“Dört yıl önce başladığım yerden çok ilerideyiz, tüm bu yolculuğu takımımla birlikte yaşadım."

“Neredeyse dibe yaklaşan takımı, şu anda bulunduğumuz konumda görmek çok güzel. İnsanlar artık daha çok gülümsüyor, takımda çok daha fazla motivasyon var. Çok daha mutlu ve kararlı bir takım haline geldik. Böyle devam etmek istiyorum."

“Zirveye ulaşmak, en ön sıralarda Mercedes ve Red Bull ile yarışmak ve galibiyetler kazanabilmeyi umuyorum ve bu gerçekleştiğinde [yolculuğumuzun] daha da özel bir hale geleceğini düşünüyorum.” dedi

paylaşım
yorumlar
Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor

Önceki haber

Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

2s
2
Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

9s
3
Formula 1

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

22 dk
4
Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

5s
5
Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

7s
Son Haberler
Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”
F1

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

22dk
Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor
F1

Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor

1s
Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı
F1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

2s
Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"
F1

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"

3s
Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''
F1

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''

3s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Stroll: "Monako'daki kerblerde tüm şansımı kullandım!" Azerbaycan GP
Formula 1

Stroll: "Monako'daki kerblerde tüm şansımı kullandım!"

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı Azerbaycan GP
Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

Coulthard: "Bottas, 2022’deki kaderi hakkında bilgilendirildi mi?" Monako GP
Formula 1

Coulthard: "Bottas, 2022’deki kaderi hakkında bilgilendirildi mi?"

Çok Okunanlar Bugün

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı
Formula 1 Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”
Formula 1 Formula 1

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?
Formula 1 Formula 1

Analiz: Perez'in neden "Bay Cumartesi" olması gerekiyor?

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Grosjean, Mercedes'in kendisine olan tutumuna şaşırmış

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"
Formula 1 Formula 1

Surer: "Ferrari her yarışta galibiyet mücadelesi veremeyecek"

Ferrari: "Düşük hızlı pistlerde yine güçlü performans göstereceğimiz kesin değil"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Düşük hızlı pistlerde yine güçlü performans göstereceğimiz kesin değil"

Son Haberler

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”
Formula 1 Formula 1

Norris, sosyal medyadan “kurtulmuş”

Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, zorlu Monako GP'yi "aksaklık" olarak görüyor

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı
Formula 1 Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"
Formula 1 Formula 1

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.