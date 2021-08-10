Norris: “Sosyal medyada doğru dengeyi buldum”

Norris, Formula 1’e ilk geldiğinde sosyal medyada yaptığı komik ve samimi paylaşımlarla oldukça dikkat çekmişti. Norris, Instagram ve Twitter’ın yanı sıra Youtube videoları çekiyor ve Twitch üzerinden de sıklıkla yayın yapıyordu. Böylece hayranlarının kendi hayatının pist dışında nasıl olduğunu görmesine izin veriyordu. Kimisi genç pilotun bu yaklaşımını sevse de kimisi bunun, Norris’in ciddiyetsizliğin yansıttığını düşünüyordu.

Fakat serideki üçüncü senesinde Norris, sosyal medyada artık daha az aktif olmaya başladı. Yine de yayın ve paylaşımlar yapmaya devam etse de daha ciddi bir tutum takındı.

Bu konuda konuşan Norris, sosyal medyadaki yaklaşımını değiştirerek pist üzerindeki güçlü sonuçları için çok çalıştığını ve artık oldunlaştığını insanlara kanıtlamak istediğini söyledi.

Norris, "Bence, sosyal medyada biraz kendime güven kazandım. Bu yüzden, [sosyal medyada aktif olarak] daha iyi bir insan olmaya çalışıp insanların beni desteklemesine ve sevmesine izin vermeye çalışıyordum. Kendi iyiliğim için de insanların beni sadece şakacı ya da ciddiyetsiz biri olarak görmesini istemiyordum çünkü aslında böyle değilim."

"Sadece onlara şu anda elde ettiğim sonuçları almak için çaba sarf ettiğimi ve daha iyi olmak için çok çalıştığımı da göstermek istedim. [Bu sonuçlar] bedavaya gelmiyor. Yani geçmişte, bu tarafı insanlara yansıtmakta çok iyi değildim ve son bir ya da bir buçuk yılda bunu biraz daha iyi gösterebilmeye başladığımı hissediyorum.” yorumlarını yaptı.

Ayrıca Norris, bu kararı kendini daha iyi hissetmek için de aldığını ve ekledi.

McLaren pilotu, “Bunu [sosyal medyadan uzaklaşmayı] biraz da kendimi daha iyi hissetmek ve herkesin beni şakacı yerine kendim olarak görmesi için yaptım. İnsanlar, başkalarını güldürebilmek için bu fotoğrafları ya da videoları paylaşıyor, insanların görmek istediği şey bu. Sıkı çalışan insanları ya da bunun gibi şeyleri görmekle kimse ilgilenmez. Fakat ayrıca [sosyal medya], sizin bir insan olarak nasıl biri olduğunuzu yansıtır ve bu, benim için önemli. Bu yüzden, bu değişikliği kişisel sebeplerden ötürü yaptım. Ancak aynı zamanda hayranlar gibi daha kapsamlı sebeplerim de vardı.”

“Yine de Twitch’teki genç hayran kitlemi seviyorum ama erişilebilir olmak ve daha yaşlı kesimin de desteklediği biri de olmak istiyorum çünkü beni daha çok bir yetişkin olarak görüyorlar.”

“Evet, yani daha iyi olmak isteyen bir yetişkin olarak, komik ve çocuksu biri olarak değil ki biraz öyle olsam da tamamen değilim. Bu yüzden, bu dengeyi kişisel sebeplerden dolayı sağladım ama ayrıca, sıkı çalışmam ve büyük resim için de bunu yaptım.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images