Norris: “Sosyal medya, her zaman hayatımın bir parçasıydı”

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
277 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
291 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
305 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Norris: “Sosyal medya, her zaman hayatımın bir parçasıydı”

paylaşım
yorumlar
Norris: “Sosyal medya, her zaman hayatımın bir parçasıydı”
Ekleyen:
, Editör
25 Oca 2020 17:55

McLaren’ın genç sürücüsü Lando Norris, sosyal medyaya olan yaklaşımına açıklık getirdi ve bunun her zaman hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

20 yaşındaki sürücü, aktif şekilde sosyal medyayı kullanıyor ve Twitter ile Instagram hesaplarında toplam 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor ve ayrıca canlı yayın platformu Twitch’te de düzenli olarak yayınlar yapıyor.

Griddeki en geç sürücülerden olan Norris, özellikle genç F1 taraftarları arasında sosyal medyadaki aktifliğiyle beraber popülerlik kazandı.

Britanyalı sürücü, sosyal medya kullanımının ardındaki mantığın, F1 taraftarlarına bir yarış sürücünün hayatı hakkında daha iyi bir fikir sağlamak istemesine dayandığını söyledi.

Autosport International’da konuşan Norris, “Bu ortamın içinde büyüdüm ve küçüklüğümden beri her zaman sosyal medyadaydım, belki de olması gerekenden daha erkendi.”

“Bu benim hayatımın bir parçası. Size, taraftarlara ve evdekilere perde arkasında olanları, bir Formula 1 sürücüsünün neler yaptığını, nasıl davrandığını, neler yapmak istediklerini daha iyi aktarmaya çalışıyorum.”

“Bunu yapmak, eğlenmek ve insanlara diğer birçok sürücüde görmedikleri şeyleri vermek istiyorum.”

“Twitch’te yayın yapıyorum ve insanlar beni simülatörde sürüş yaparken veya başka oyunlar oynarken izliyor. Bunu başka hiçbir sürücü yapmıyor.”

“Yani bunu, neler yapmayı sevdiğimi göstermek ve neler yaptığımı insanlara daha iyi şekilde göstermek için yapıyorum ve umarım onlar da bunu seviyorlardır.” ifadelerini kullandı.

Norris, sosyal medyadaki aktifliği konusundaki eleştirilere rağmen F1’deki çaylak sezonunda iyi bir performans gösterdi ve sürücüler şampiyonasını 11. sırada tamamlayarak takımının şampiyonada 4. sırayı almasına yardımcı oldu.

Alakalı video

Sonraki haber
Tarihte bugün: Mercedes, geri dönüşünden sonraki ilk F1 aracını tanıtıyor

Önceki haber

Tarihte bugün: Mercedes, geri dönüşünden sonraki ilk F1 aracını tanıtıyor

Sonraki haber

Video: "Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli" -25 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Video: "Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli" -25 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Tarihte bugün: Mercedes, geri dönüşünden sonraki ilk F1 aracını tanıtıyor

1s
2
Formula 1

"Hamilton yıllık 60 milyon dolar ve dört yıllık anlaşma istiyor"

3
Formula 1

Renault, 15 milyon sterlinlik yatırımdan yararlanamamış

4
Formula 1

Coulthard: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi için hiçbir sebep yok"

5
WRC

Monte Carlo Rallisi: Evans'ın liderliği sürüyor, üç pilot arasında 6.4 saniye var!

3s

Son Videolar

07:02
Formula 1
50dk

"Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli" -25 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor - 24 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:19
Formula 1

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor - 24 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en başarılı takımı oldu? - 21 Ocak Salı F1 Özel Haber 11:13
Formula 1

Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en başarılı takımı oldu? - 21 Ocak Salı F1 Özel Haber

07:39
Formula 1

"F1, kadınları 'dikkat çekmek için' kullanıyor" - 19 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

İsrail, F1 Takvimine girebilir - 18 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

İsrail, F1 Takvimine girebilir - 18 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Video: "Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli" -25 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: "Hamilton, Schumacher ve Senna'dan daha yetenekli" -25 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Norris: “Sosyal medya, her zaman hayatımın bir parçasıydı”
F1

Norris: “Sosyal medya, her zaman hayatımın bir parçasıydı”

Tarihte bugün: Mercedes, geri dönüşünden sonraki ilk F1 aracını tanıtıyor
F1

Tarihte bugün: Mercedes, geri dönüşünden sonraki ilk F1 aracını tanıtıyor

Williams, 2020 aracını 17 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
F1

Williams, 2020 aracını 17 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

Russell: “Gelişim çalışmalarımız, beklenenden uzun sürdü”
F1

Russell: “Gelişim çalışmalarımız, beklenenden uzun sürdü”

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.