Norris: “Sosyal medya, her zaman hayatımın bir parçasıydı”

20 yaşındaki sürücü, aktif şekilde sosyal medyayı kullanıyor ve Twitter ile Instagram hesaplarında toplam 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor ve ayrıca canlı yayın platformu Twitch’te de düzenli olarak yayınlar yapıyor.

Griddeki en geç sürücülerden olan Norris, özellikle genç F1 taraftarları arasında sosyal medyadaki aktifliğiyle beraber popülerlik kazandı.

Britanyalı sürücü, sosyal medya kullanımının ardındaki mantığın, F1 taraftarlarına bir yarış sürücünün hayatı hakkında daha iyi bir fikir sağlamak istemesine dayandığını söyledi.

Autosport International’da konuşan Norris, “Bu ortamın içinde büyüdüm ve küçüklüğümden beri her zaman sosyal medyadaydım, belki de olması gerekenden daha erkendi.”

“Bu benim hayatımın bir parçası. Size, taraftarlara ve evdekilere perde arkasında olanları, bir Formula 1 sürücüsünün neler yaptığını, nasıl davrandığını, neler yapmak istediklerini daha iyi aktarmaya çalışıyorum.”

“Bunu yapmak, eğlenmek ve insanlara diğer birçok sürücüde görmedikleri şeyleri vermek istiyorum.”

“Twitch’te yayın yapıyorum ve insanlar beni simülatörde sürüş yaparken veya başka oyunlar oynarken izliyor. Bunu başka hiçbir sürücü yapmıyor.”

“Yani bunu, neler yapmayı sevdiğimi göstermek ve neler yaptığımı insanlara daha iyi şekilde göstermek için yapıyorum ve umarım onlar da bunu seviyorlardır.” ifadelerini kullandı.

Norris, sosyal medyadaki aktifliği konusundaki eleştirilere rağmen F1’deki çaylak sezonunda iyi bir performans gösterdi ve sürücüler şampiyonasını 11. sırada tamamlayarak takımının şampiyonada 4. sırayı almasına yardımcı oldu.

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