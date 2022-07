Norris: "Sosis kerbler kaldırılmalı"

Haberi dinle

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, pazar günü Monza'da Henrique Chaves'in yaptığı büyük kazayla sarsılmıştı.

TF Sport sürücü, ikinci şikana doğru gelirken spin attı ve ardından sosis kerblere çıktı. Bu kerbler aracı hava doğru fırlatırken, aracı birkaç kez takla atmasının ardından paramparça oldu.

Neyse ki Chaves, Aston Martin Vantage'ından sağ salim çıkabildi ancak olay bir kez daha sosis kerbleri tartışma konusu haline getirdi.

Geçen hafta gerçekleştirilen Silverstone F2 yarışında da Dennis Hauger sos kerblerden birisine çıkmasının ardından havalanmış ve Ros Nissany'e çarpmıştı.

McLaren F1 pilotu Lando Norris, artık sosis kerblerin kaldırılmasını istiyor ve bundan ötürü bir an önce harekete geçilmesini umuyor.

Norris, "Neyse ki Chaves, kazasından sağ salim kurtulabildi ancak o araç asla havalanmamalıydı. kesinlikle bu kadar şiddetli bir şekilde olmamalıydı."

"Bu konular her zaman göründüğünden çok daha karmaşıktır ama endişelendiğim bir şey varsa o da sosis kerbler."

"Geçmişte bu kerbler konusunda daha eleştirel davrandım ama sanırım artık bu yorumlara, bu kerbleri sporumuzdan uzaklaştırarak cevap vermenin zamanı geldi." dedi.

Norris, yeni nesil F1 araçlarıyla sosis kerblerin daha da büyük bir sorun yaratabileceğini düşünüyor.

"Formula 1 araçları yere her zamankinden daha yakın ve her zamankinden daha sert olduğu için bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Bunlardan birisinin üzerine çıktığımız vakit alacağımız darbeler, sırtımız için çok acı verici olabilir."

"Chaves kazası artık harekete geçilmesi gerektiğini net şekilde hatırlatıyor. Bana göre bu sosis kerbler, mümkün olan en kısa sürede ele almamız gereken kritik bir konu."