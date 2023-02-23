Norris: "Sorunsuz bir gün değildi"

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Lando Norris testin ilk gününde öğleden sonra piste çıktı ve 40 tur attığı günü 1:33.462 ile beşinci sırada tamamladı.

Testin ardından konuşan Norris, "Bizim için makul bir ilk gün oldu."

"Pistlere geri dönmek, iyi miktarda tur atmak ve araçla ilgili ilk hisleri tatmak güzeldi."

"Orada burada birkaç ufak sıkıntı nedeniyle en pürüzsüz günlerden birisi değildi ancak planın çoğunu tamamladık ve bazı kilit şeyleri test edebildik. Önümüzdeki günlerde daha fazla ders çıkarabilir ve şimdiden bazı değişiklikler yapmaya başlayabiliriz."

"Araçta kendimi daha rahat hissediyorum ve bazı şeyleri en iyi hale getirmek amacıyla, ufak tefek değişiklikler yaptık."

"Bence ilk gün olumlu geçti ve yarın tekrar piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Oscar Piastri ise sabah bölümünde piste çıktı ve 52 tur attığı günü 1:34.888 ile 18. bitirdi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Piastri, "İlk testim oldukça sorunsuz geçtiği için, sezona iyi başlamış olduk."

"İstediğimiz programı uyguladık, ki bu harikaydı, odak noktam hız kazanmak ve yeni nesil F1 araçlarına alışmaktı."

"Hâlâ öğrenmem gereken çok şey ve yapmam gereken çalışmalar var fakat sanırım oraya doğru gidiyorum."

"Birkaç tur atmak güzeldi ve her şey oldukça rahat hissettirdi."

"Kendimi geliştirmeye devam etmek ve araç hakkında daha fazla şey öğrenmek için önümüzdeki birkaç seansı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.