Norris: Sorunlarımız bir gecede çözülecek gibi değil

McLaren, Barcelona testlerinde yeni MCL36 ile yeni sezon öncesi umut vadetmişti fakat Bahreyn testlerinde işler bir anda tersine döndü. McLaren, Daniel Ricciardo'nun Covid-19 dolayısıyla sürüş yapamadığı testler boyunca frenlerin aşırı ısınması sorunuyla boğuştu ve bu uzun sürüşler yapmalarını engelledi.

Bu problem yeni fren kanallarıyla bir nebze olsun kontrol altına alınmıştı, fakat Bahreyn GP'si sıralama turlarında takım bu kez de performans eksikliğinden muzdaripti. Lando Norris 13. olurken, Daniel Ricciardo ancak 18. olabildi.

Norris kötü başlangıca rağmen takımın sorunların üstesinden gelebileceğine inanıyor.

Norris, "Herkesin çok sıkı çalıştığını düşünüyorum. Kısa zaman önce her şeyi ele aldığımız uzun bir toplantı yaptık, dolayısıyla sıkı çalıştıklarını teyit de edebilirim. Geçtiğimiz yıldan bu yana çok iyi çözümler üretmeyi başardılar."

"Halen birçok artıya sahibiz, fakat sorun şu ki, eksilerimiz artılarımızdan fazla. Dolayısıyla mesele şu anlık zaman ve çözüm üretme meselesi. Eksilerimizin ne olduğunu daha iyi biliyoruz, basit bir şekilde çözüm üretip uygulamaya başlamalıyız."

"Tekrar belirtmeliyim ki sorunlarımız tek gecede çözülecek gibi de değil. Hemen yarın sorunları çözüp çok iyi şekilde karşınıza çıkamayacağız, aynısı Suudi Arabistan için de geçerli. Biraz zaman alacak, fakat takımdaki herkes çok çalışıyor, aracı geliştirmek için sürekli yeni parçalar deniyorlar." dedi.

Ricciardo, Bahreyn sorunlarının “takımdaki herkesi hırslandırdığını” öne sürdü ve sorunlar sonrası takımın daha da iyisi için motive olacağını belirtti.

Ricciardo, "İlerlememizin tek yolu, başımızı öne eğip devam etmemizdir. Bu takımın moral ve motivasyonu için de önemli. Oturup ağlayacak halimiz yok. Elbette sıralama turlarında elde ettiğim 18. sıradan memnun değilim ama buna üzülmek ve hiçbir şey yapmamak da faydalı olmayacak."

“Bence Lando'nun dediği gibi, hepimizin çaba göstermesi gerekecek. Ancak bunun bizi daha iyisini yapmaya ve daha iyisini yapmak istemeye motive etmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Açıkçası çok daha yukarılarda olabileceğimize inandığımızı biliyorum. Bu sonuçları hırsımızı alevlendirmek için yakıt olarak kullanacağız. Yanma şimdilik yavaş bir yanma olabilir. Ama işleri daha iyi hale getirmek için yapabileceğimiz tek şey bu." dedi.

Sparks kick up from the rear of Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images