Norris: Sorunlarımız bir gecede çözülecek gibi değil

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McLaren, Barcelona testlerinde yeni MCL36 ile yeni sezon öncesi umut vadetmişti fakat Bahreyn testlerinde işler bir anda tersine döndü. McLaren, Daniel Ricciardo'nun Covid-19 dolayısıyla sürüş yapamadığı testler boyunca frenlerin aşırı ısınması sorunuyla boğuştu ve bu uzun sürüşler yapmalarını engelledi.

Bu problem yeni fren kanallarıyla bir nebze olsun kontrol altına alınmıştı, fakat Bahreyn GP'si sıralama turlarında takım bu kez de performans eksikliğinden muzdaripti. Lando Norris 13. olurken, Daniel Ricciardo ancak 18. olabildi.

Norris kötü başlangıca rağmen takımın sorunların üstesinden gelebileceğine inanıyor.

Norris, "Herkesin çok sıkı çalıştığını düşünüyorum. Kısa zaman önce her şeyi ele aldığımız uzun bir toplantı yaptık, dolayısıyla sıkı çalıştıklarını teyit de edebilirim. Geçtiğimiz yıldan bu yana çok iyi çözümler üretmeyi başardılar."

"Halen birçok artıya sahibiz, fakat sorun şu ki, eksilerimiz artılarımızdan fazla. Dolayısıyla mesele şu anlık zaman ve çözüm üretme meselesi. Eksilerimizin ne olduğunu daha iyi biliyoruz, basit bir şekilde çözüm üretip uygulamaya başlamalıyız."

"Tekrar belirtmeliyim ki sorunlarımız tek gecede çözülecek gibi de değil. Hemen yarın sorunları çözüp çok iyi şekilde karşınıza çıkamayacağız, aynısı Suudi Arabistan için de geçerli. Biraz zaman alacak, fakat takımdaki herkes çok çalışıyor, aracı geliştirmek için sürekli yeni parçalar deniyorlar." dedi.

Ricciardo, Bahreyn sorunlarının “takımdaki herkesi hırslandırdığını” öne sürdü ve sorunlar sonrası takımın daha da iyisi için motive olacağını belirtti.

Ricciardo, "İlerlememizin tek yolu, başımızı öne eğip devam etmemizdir. Bu takımın moral ve motivasyonu için de önemli. Oturup ağlayacak halimiz yok. Elbette sıralama turlarında elde ettiğim 18. sıradan memnun değilim ama buna üzülmek ve hiçbir şey yapmamak da faydalı olmayacak."

“Bence Lando'nun dediği gibi, hepimizin çaba göstermesi gerekecek. Ancak bunun bizi daha iyisini yapmaya ve daha iyisini yapmak istemeye motive etmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Açıkçası çok daha yukarılarda olabileceğimize inandığımızı biliyorum. Bu sonuçları hırsımızı alevlendirmek için yakıt olarak kullanacağız. Yanma şimdilik yavaş bir yanma olabilir. Ama işleri daha iyi hale getirmek için yapabileceğimiz tek şey bu." dedi.

Sparks kick up from the rear of Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Aracın sürüşünün iyi hissettirip hissetmediği ancak yeterince hızlı olup olmadığı sorulduğunda Norris, tahmin ettiklerinden daha hızlı hissettirdiğini kabul etti.

İngiliz pilot, "İkisinden de biraz var. İyi bir turu bir araya getirmek çok zor. Ama aynı zamanda, turu bir araya getirdiğinizde, bulunduğunuz yerden çok daha yüksekte olmanız gerektiğini hissediyorsunuz, Q2'de attığım son tur gibi, ya da her neyse."

“Ama altıncı, yedinci, beşinci, hatta pole pozisyonunda olmam gerekiyormuş gibi geliyor! Performans sergiliyorsunuz, ondan her şeyi çıkarıyormuş gibi hissediyorsunuz, ama çok geride kalıyorsunuz."

"Kısacası biraz iyi hissediyorum, biraz hız eksikliği olduğunu da düşünüyorum. En zor olanı tam bir tur atabilmek, bunu başardığımızda ise olmak istediğimiz yerde olamıyoruz." dedi.

Aynı soruya cevap veren Ricciardo ise, "Açıkçası araç geçen seneye göre daha yavaş. Yol tutuşu daha düşük. Böyle bir araçta hata yapmak biraz daha kolay, dolayısıyla biraz sürüş esnasında ufak şaşırtmacalar yaşayabiliyoruz. Ve kesinlikle ön grubun temposunda değiliz."

"Ön gruba göre aracımız biraz daha fazla kayıyor veya lastiklerimiz biraz daha fazla kilitleniyor, fakat ön gruptakilerin işinin de tamamen kolay olduğunu sanmıyorum. Sadece onların hata yapma lüksü bize göre daha fazla, ama onların da benzer zorluklar yaşadığını düşünüyorum."

"Charles'ın araç üstü görüntülerini izledim, altıncı virajda yüksek hızda sıkıntılı bir an yaşadığını görebilirsiniz. Hiçbir araç rayların üstünde gitmiyor." dedi.

Ricciardo ayrıca testleri kaçırmasının ardından hızlı bir şekilde forma girmesinin zor olduğunu öne sürdü.

Avustralyalı pilot, "Fiziksel olarak herhangi bir sıkıntım yok, iyi hissediyorum. COVID'ın herhangi bir etkisi kalmadı."

"Şu anda sadece bir adım gerideyim, o adımı rahat bir şekilde geri alabileceğimi de söyleyebilirim. Ama istediğim kadar hızlı şekilde dönemedim, bir şekilde avantaj elde edebileceğimi düşünüyordum ama sonunda herkes bu avantajı elde edemiyor."

"Bahreyn, Barcelona'ya kıyasla çok daha farklı bir pist. İlk yarış Barcelona'da olsaydı daha iyi olabilirdim. Testlerdeki mentalite ile devam etmek istiyorum."

“Sıfırdan başladığımı söylemek istemiyorum istemiyorum ama kesinlikle birçok meydan okuma ile karşı karşıyayım. var. Şanssız bir durum, ama olan oldu. İlerlemeye devam edeceğiz." dedi.