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Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum"

Lando Norris, sezonun ikinci podyumunu elde etmelerinin ardından sonunda 'bazı kişilerin yanıldığını kanıtladıkları için' mutlu olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren, sezonun başında gridin en yavaş takımlarından biri olarak görülüyordu. Ancak takım getirdikleri güncellemelerle Avusturya Grand Prix'si itibariyle geliştiğini gösterdi ve ardından hem Britanya'da hem de Macaristan'da podyum pozisyonunu elde etti. 

McLaren pilotları, Hungaroring'deki yarışa üçüncü ve dördüncü sırada başladı ve damalı bayrağın ardından Norris ikinciliği, takım arkadaşı Piastri ise beşinciliği elde etti. 

Podyumun ikinci basamağındaki Britanyalı pilot günün ardından şunları söyledi: "Zorlu bir yarıştı. Gerçekten kolay değildi, özellikle de Checo [Perez] yarışın sonunda bizi yaklaşınca zorlandım ama geçiş yapabilmesi için yeterli süre yoktu, bu yüzden mutluyum."

"Başlangıçta biraz mücadele etmek zorunda kaldım, birinci virajda biraz zorlandım ama sonunda bizim için ve McLaren için bir podyum daha elde ettik ki bu harika bir şey."

Bu sezon Woking merkezli takım için bir galibiyet görülüp görülemeyeceği sorulduğunda Norris, "Max [Verstappen] yarıştan çekilirse ya da o tarz bir şey olursa belki, ama şu anda çok hızlılar."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, is interviewed in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren, 2nd position, is interviewed in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ama dört ya da beş yarış önce Q1'e kalmakta zorlanırken, şu anda pole ya da podyum için savaşacak pozisyona geldiğimiz için çok mutluyuz."

"Şimdilik bunu kabul edeceğiz ve eminim ki yılın ilerleyen zamanlarında bize de bir fırsat gelecek." yanıtını verdi.

Britanyalı pilot, böyle bir gelişimi çok sıkı bir ekip çalışmasıyla elde ettiklerinden bahsetti ve sonunda bazı kişilerin yanıldıklarını kanıtladıkları için mutlu olduğunu ifade etti. 

"Bu performansı çok sıkı ve harika bir ekip çalışmasıyla elde ettik. Fabrikadaki herkes harika bir iş çıkardı."

"Sanırım başlangıçta zorlanacağımızı biliyorduk ve oldukça kötü görünüyorduk."

"McLaren hakkında çok fazla kötü yorum yapıldı ve yeterince iyi bir iş çıkarmadığımız söylendi. Ama sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum."

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Norris, Verstappen'in birincilik kupasını kırdı!

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