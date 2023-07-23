Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum"
Lando Norris, sezonun ikinci podyumunu elde etmelerinin ardından sonunda 'bazı kişilerin yanıldığını kanıtladıkları için' mutlu olduğunu söyledi.
McLaren, sezonun başında gridin en yavaş takımlarından biri olarak görülüyordu. Ancak takım getirdikleri güncellemelerle Avusturya Grand Prix'si itibariyle geliştiğini gösterdi ve ardından hem Britanya'da hem de Macaristan'da podyum pozisyonunu elde etti.
McLaren pilotları, Hungaroring'deki yarışa üçüncü ve dördüncü sırada başladı ve damalı bayrağın ardından Norris ikinciliği, takım arkadaşı Piastri ise beşinciliği elde etti.
Podyumun ikinci basamağındaki Britanyalı pilot günün ardından şunları söyledi: "Zorlu bir yarıştı. Gerçekten kolay değildi, özellikle de Checo [Perez] yarışın sonunda bizi yaklaşınca zorlandım ama geçiş yapabilmesi için yeterli süre yoktu, bu yüzden mutluyum."
"Başlangıçta biraz mücadele etmek zorunda kaldım, birinci virajda biraz zorlandım ama sonunda bizim için ve McLaren için bir podyum daha elde ettik ki bu harika bir şey."
Bu sezon Woking merkezli takım için bir galibiyet görülüp görülemeyeceği sorulduğunda Norris, "Max [Verstappen] yarıştan çekilirse ya da o tarz bir şey olursa belki, ama şu anda çok hızlılar."
Lando Norris, McLaren, 2nd position, is interviewed in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Ama dört ya da beş yarış önce Q1'e kalmakta zorlanırken, şu anda pole ya da podyum için savaşacak pozisyona geldiğimiz için çok mutluyuz."
"Şimdilik bunu kabul edeceğiz ve eminim ki yılın ilerleyen zamanlarında bize de bir fırsat gelecek." yanıtını verdi.
Britanyalı pilot, böyle bir gelişimi çok sıkı bir ekip çalışmasıyla elde ettiklerinden bahsetti ve sonunda bazı kişilerin yanıldıklarını kanıtladıkları için mutlu olduğunu ifade etti.
"Bu performansı çok sıkı ve harika bir ekip çalışmasıyla elde ettik. Fabrikadaki herkes harika bir iş çıkardı."
"Sanırım başlangıçta zorlanacağımızı biliyorduk ve oldukça kötü görünüyorduk."
"McLaren hakkında çok fazla kötü yorum yapıldı ve yeterince iyi bir iş çıkarmadığımız söylendi. Ama sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum."
Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?
Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü? Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?
Norris: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 20"
Norris: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 20" Norris: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 20"
Norris: "Yüksek hızlı virajlarda neredeyse Red Bull kadar hızlıyız"
Norris: "Yüksek hızlı virajlarda neredeyse Red Bull kadar hızlıyız" Norris: "Yüksek hızlı virajlarda neredeyse Red Bull kadar hızlıyız"
Son Haberler
IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip
IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip
Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"
Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi" Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"
Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"
Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var" Sainz: "SF-23'ün yarışta 'temel' problemleri var"
NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı
NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar