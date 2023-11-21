Norris: "Son yarış için hazırım"

Lando Norris, Las Vegas'ta gerçekleştirilen yarışta aracının kontrolünü kaybetmiş ve kaza yapmıştı.

Kazaya rağmen iyi hissettiğini ve bu hafta sonu yapılacak yarış için heyecanlı olduğunu söyleyen Norris, "Sezon finali geldi! Las Vegas GP'si istediğim gibi bitmedi ama kendimi iyi hissediyorum ve tekrar yarışmak için heyecanlıyım."

"Aracımı önümüzdeki hafta sonuna hazırlamak için çok çalışan takımıma teşekkür ederim. Ayrıca son günlerde bana mesaj gönderen tüm hayranlarıma teşekkür ederim."

"İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Başladığımız noktadan bulunduğumuz yere gelmemiz pek çok insanın sıkı çalışmasıyla mümkün oldu."

"Sezon finalinde mümkün olduğu kadar çok puan kazanabilmemiz için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Fotoğraf: Erik Junius Lando Norris, McLaren,Daniel Ricciardo,Scuderia AlphaTauri Team,Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri ise Abu Dabi'ye dönecekleri için heyecanlı.

"Abu Dabi'ye dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Orasıyla ilgili alt kategorilerden gelen harika anılarım var. Ayrıca geçen yıl McLaren ile ilk çaylak testimi orada yapmıştım."

"2023 pek çok açıdan çok hızlı geçti ve benim için öğrenmeye devam ettiğim harika bir yıl oldu. Elde ettiğim bazı sonuçları hayatım boyunca hatırlayacağım; Takımla beraber mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için sabırsızlanıyoruz."

"Bu son bir hamle ve yarış ekibimizdeki ve fabrikadaki heyecan verici ruh bizi çizgiyi aşmamızı sağlayacak."