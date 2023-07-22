Norris, son turunda hata yapmasa pole'ü alabileceğini düşünüyor
Sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris, takımın yavaş virajlar tarafından domine edilen bu pistte gösterdiği performanstan mutlu olsa da son turunda hata yapmaması durumunda pole'ü alabileceğini düşünüyor.
Macaristan'da en çok dikkat edilen şeylerden biri McLaren'ın göstereceği performans çünkü takvimdeki en yavaş pistlerden biri olan Hungaroring, MCL60'ın piste özel performans gösterip göstermediğini anlamak adına önemli bir test konumunda.
Avusturya ve Silverstone'daki hızlı pist yapısı McLaren'a oldukça uygundu ve aracın öne çıkabileceği tarzda virajlar mevcuttu, yavaş hızlı virajlar ise minimum seviyedeydi. Bu durum, MCL60'ın en büyük zaafı olan yavaş viraj performansını gölgeledi.
Hungaroring ise bu pistlere oldukça zıt durumda ve yavaş çokça mevcut.
Kısacası McLaren'ın, güncellenmiş araçla birlikte her pistte hızlı olabileceğini kanıtlaması gerekiyordu ve İngiliz ekip, Hungaroring'deki testini başarıyla geçti.
Sıralama turlarını 3 ve 4. sıralarda tamamlayan takımda Lando Norris, bu sonuca rağmen "tamamen mutlu değil".
İngiliz pilot, Q3'teki son turunda fazla hata yaptığını ve bu hatalar olmasa pole pozisyonunu alabileceği görüşünde.
Seansın ardından konuşan Norris, "Burada bu kadar hızlı olmamıza biraz şaşırdım ama sanırım aynı zamanda biraz hayal kırıklığı da var. Yani eğer pole pozisyonunun 0.1 saniye kadar gerisindeyseniz, turu bir araya getirebildiyseniz pole'de olurdunuz gibi hissettiriyor."
"Ancak genel resme baktığımızda, takım iyi bir iş yaptığı için mutluyum. Üçüncü ve dördüncü sıraları aldık. Şu ana kadar takım için iyi bir hafta sonu oldu ama pilot olarak tamamen mutlu değilim."
"Çok fazla hata yapmış gibi hissediyorum ve bu hatalar bana pahalıya mâl oldu."
"Daha iyi yapabileceğim küçük şeyler vardı, turu bir araya getirebilirdim. En temiz turum değildi ama büyük bir hata da yoktu. Çok fazla zorlayınca da her zaman risk elementi ortaya çıkıyor. Fazla zorlama riski."
"Ancak eğer pole ile aramızdaki fark sadece 0.1 saniye kadarsa, turumda kesinlikle 0.1 saniye bulabilirdim. Yani evet, biraz sinir bozucu. Üçüncü sıra yine de yarın için iyi bir pozisyon." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Norris, takımın uzun sürüşlerdeki temposu konusunda ise olumlu konuştu ve şunları söyledi: "Yarış tempomuz iyi, heyecanlıyım. Dün gösterdiğimiz yarış tempomuz oldukça güçlüydü. Muhtemelen Silverstone'daki kadar güçlüydü."
"Yani heyecalıyım ama geçiş yapması zor bir pist. Muhtemelen bu yüzden [sıralamadaki hatalarım yüzünden] biraz daha sinirim bozuk."
"Yine de ön tarafta iyi adamlarla birlikteyim ve iki aracımız da burada. Umuyorum ki bu pozisyonları yarın iyi puanlar almak için kullanabiliriz."
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