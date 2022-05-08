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Formula 1 / Miami GP Haberler

Norris: "Son turumdaki hata olmasaydı altıncı olabilirdik"

McLaren pilotu Lando Norris, son denemesinde yaptığı hata nedeniyle 0.2 saniye kadar vakit kaybettiğini ve bu olmasaydı altıncı olabileceğini söyledi.

Kemal Şengül
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Norris: "Son turumdaki hata olmasaydı altıncı olabilirdik"
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Lando Norris, Miami'de gerçekleştirilen sıralama turlarında inişler ve çıkışlar yaşarken, en hızlı sekizinci zamanı yaptı ve yarışa dördüncü çizgiden başlayacak.

Norris, iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen hata yaptığını ve bundan ötürü de birkaç ondalık kaybettiğini belirtti.

Norris'e göre bu olmasaydı, altıncı olabilirdi.

İngiliz pilot, "Aslında sıralama turlarının gidişatından memnunum fakat kolay bir gün değildi çünkü burada iyi bir tur atmak kolay değil. Aksine hata yapmak çok kolay."

"Son turumda yaptığım hata beni biraz üzdü çünkü son bölümde, ikinci bölümden daha kötü bir tur çıkardım. Bunun temel sebebi, son bölümde yaptığım hataydı."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu, biraz hayal kırıklığı yaratıyor çünkü bu olmasaydı birkaç sıra daha yukarıda yer alabilirdim. Orada 0.1-0.2 saniye civarı vakit kaybettim. Bu olmasa iki sıra daha yukarıda olabilirdim."

"Yine de zor bir günün ardından elde ettiğim sonuçtan memnunum çünkü bu pozisyondan puan kazanma şansımız yüksek."

"Bence takım iyi bir ilerleme kaydetti. Hafta sonunun başına dönersek, o noktada son bölüme kalabileceğimizi bile düşünmemiştik. Bu yüzden mutluyum ve yarın puan almamız için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

"Son bölümdeki hataya rağmen iyi bir sürüş çıkardığımı ve iyi turlar attığımı hissettim. Bakalım yarın işler nasıl gidecek çünkü tek lastik setiyle çok fazla tur atmak zorunda olduğumuz yarışla alakalı bizi neyin beklediğini pek bilmiyoruz."

"Ayrıca yarışta pistteki şartların nasıl değişeceğini de bilmiyoruz fakat sekizinci sıradan başlamak, puan için mücadele etmeyi mümkün kılıyor." dedi.

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