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Norris: "Son turumda batırdım ancak altıncılıktan mutluyum"

McLaren pilotu Lando Norris, güçlü bir hafta sonu geçirdiği Britanya'da sıralamalarda altıncı olmasının ardından mutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
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Norris: "Son turumda batırdım ancak altıncılıktan mutluyum"
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Antrenmanlarda ön bölüme yakın sonuçlar alan Norris, sıralamalarda da güçlüydü ve son seansta bir ara ilk sırayı bile zorladı ancak günün sonunda Norris 6. olmayı başardı.

Sıralamaların ardından konuşan Norris, son hızlı turunda hatalar yaptığını, bugün alabilecekleri en iyi sonucun altıncılık olduğunu söyledi.

Norris, "Çok mutluyum. Bugün alabileceğimiz en iyi sonuç altıncılıktı. Son turumda batırdım ancak yine de altıncılıktan mutluyum. Takım iyi iş çıkardı. Bugünden mutluyum. İhtiyacım olan turları attığımı düşünüyorum. Altıncı olarak en azından bizden daha hızlı olan bir aracın önünde yer aldık. Yarış için iyi bir pozisyondayız ve umarım yarışta o seviyelerde oluruz." dedi.

Norris kendisi ve takımı için rekabetçi olabileceği bir pozisyonu kazanırken takım arkadaşı Daniel Ricciardo yağmurlu sıralamalarda ancak 14. olabildi.

Ricciardo, "Açıkçası bugünkü sonuçtan hayal kırıklığı yaşıyorum. Geriye dönüp baktığımızda, ikinci seansta en iyi şartlar en başında olduğu için erkenden hızlı turu atmam lazımdı ancak piste çıktığımda iyi bir tur atmakta zorlandım. Pistin en kuru olduğu turda pist dışına çıktım. Kuru bir çizgi vardı ancak ıslak bölüme çıktım ve turu kaybettim."

"Çoğu zaman, koşulların en iyi olduğu anlarda turumu atamadığımı hissettim. Bugün beni en çok etkileyen şey bu oldu. Bu yüzden gridde oldukça gerilerde olacağız, bu yüzden yarışta çok fazla çalışmamız gerekecek. Ancak azimle bunu yapacağız." dedi.

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