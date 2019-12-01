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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Norris: “Son turda b*k gibi sürdüm”

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Norris: “Son turda b*k gibi sürdüm”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Edd Straw
Çeviren: Cem Özel, Editör
1 Ara 2019 17:37

McLaren sürücüsü Lando Norris, Sergio Perez’e geçildiği son turda “b*k gibi” sürdüğünü söyledi.

Yarışın son bölümlerinde orta grubun lideri olarak 7. sırada ilerleyen Norris, son turlarda kendisinden çok daha yeni lastiklere sahip olan Racing Point sürücüsü Perez’in baskısı altına girmişti.

Norris, son tura kadar çok iyi bir savunmayla yerini korusa da son turda 11. virajda geçilmekten kurtulamadı. Norris, yaptığı savunmanın “yeterince iyi olmadığını” ve “fazla adil” olduğunu söyledi.

Norris, “Oldukça kötüymüşüm gibi konuşmuş olacağım, ancak arka düzlüğün sonunda 11. virajda beni dışarıdan geçti.”

“Savunma yaptım, iç tarafı savundum, o da dış taraftan gitti. Lastikleri çok daha iyiydi, ben ise blokaj yaşamaktan veya aptalca bir şey yapmaktan endişelendim. Yeterince güçlü değildim.”

“Zihniyetimi yeterince değiştiremedim. Tüm yarış boyunca çok sakindim ve rahattım. Lastiklere göz kulak oluyordum ve yavaş sürüyordum. Son turda ise agresif ve güçlü olmalı, bir sürücü olarak değişmem gerekiyordu.”

“Bugün bunu yapamadım. Frenlerken, ‘Dış taraftan gidecek, ona daha az boşluk bırakmalıyım’ diye düşünmedim. O anda b*k gibi bir sürücüydüm. Çünkü bugün yenmem gereken kişi oydu.”

“Bundan dolayı kızgınım. Yarışın geri kalanı iyiydi, ancak yapmam gerekeni yapamadım.” şeklinde konuştu.

Perez, son turdaki geçişiyle beraber sürücüler şampiyonasında Norris’in önünde 10. sırada yer almış oldu.

Norris, “Onu bu kadar uzun süre arkamda tutmama şaşırdım. Çünkü Racing Point’ler düzlüklerde çok hızlılar. Ve benden çok daha iyi lastikleri vardı.”

“Bugün yaptığım çoğu işten mutluyum, sadece tek bir hata yaptım ve bu hatayla da herkesi hayal kırıklığına uğrattım.” dedi.

Perez ise Norris’e yaptığı geçiş hamlesini “kariyerinin en iyilerinden” olarak niteledi ve McLaren’ın çaylak sürücüsünün lastik lastiğe savaşta verdiği mücadeleyi övdü.

Perez, “Bu onun için harika, çünkü o çok genç ancak agresif ve adil.”

“Onun gibi sürücülerle savaşmak her zaman harika. Çok yakın ancak adil olacağını, temas olmayacağını bilirsiniz.” dedi.

Yardımcı editör: Jonathan Noble

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lando Norris , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al , Racing Point
Editör Valentin Khorounzhiy

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